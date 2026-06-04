La Junta contrata a TRAGSA tres cuadrillas para realizar labores de prevención de incendios en 22 municipios de Salamanca

El Consejo de Gobierno ha autorizado el encargo a la empresa pública TRAGSA para realizar trabajos selvícolas para mantener el medio rural y apoyar así la labor en la prevención de incendios.

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Se trata de un contrato por un importe de 3.735.664,86 euros con el que se contratarán tres cuadrillas terrestres que realizarán esas labores de limpieza y prevención en las comarcas de La Alberca, Guijuelo y Béjar, incluyendo así un total de 22 municipios.

Las labores que deberá llevar la empresa estarán destinadas a labores preventivas frente a incendios forestales, tales como desbroces, clareos o poda, así como limpieza de pistas y sendas, mantenimiento de pasos de agua y ejecución de cerramientos. “Las cuadrillas permanecerán asimismo disponibles para intervenir en tareas de extinción de incendios forestales cuando sea necesario”, aseguran desde la Junta.

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