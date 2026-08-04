Riesgo muy alto de incendios forestales este martes en el noreste de la provincia de Salamanca

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido para este martes, 4 de agosto, un riesgo muy alto de incendios forestales en el noreste de la provincia de Salamanca debido a las condiciones meteorológicas previstas.
Ante esta situación, desde Protección Civil recuerdan la importancia de extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio, especialmente en zonas forestales y sus inmediaciones.
Asimismo, insisten en que, si se detecta un incendio o una columna de humo, debe avisarse de inmediato al Servicio de Emergencias 112, facilitando la ubicación lo más precisa posible para agilizar la intervención de los medios de extinción.
Las altas temperaturas, el viento y la baja humedad incrementan el riesgo de propagación del fuego, por lo que las autoridades hacen un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para prevenir este tipo de incidentes.