Riesgo muy alto de incendios forestales este martes en el noreste de la provincia de Salamanca

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido para este martes, 4 de agosto, un riesgo muy alto de incendios forestales en el noreste de la provincia de Salamanca debido a las condiciones meteorológicas previstas.

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Ante esta situación, desde Protección Civil recuerdan la importancia de extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio, especialmente en zonas forestales y sus inmediaciones.

Asimismo, insisten en que, si se detecta un incendio o una columna de humo, debe avisarse de inmediato al Servicio de Emergencias 112, facilitando la ubicación lo más precisa posible para agilizar la intervención de los medios de extinción.