Salamanca en aviso amarillo por tormenta y lluvia este 15 de agosto

Salamanca estará en aviso amarillo por lluvias y tormentas este sábado 15 de agosto por la tarde, entre las 14:00 y las 21:00 horas.
Se salvan del aviso parte de la comarca de Ciudad Rodrigo, la Sierra de Francia y Béjar.
La Agencia Estatal de Meterología (AEMET) indica que las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, con una probabilidad de entre 40 y el 70 %.
Las provincias de León, Palencia y Soria son las que estarán en aviso naranja por estos mismos fenómenos.
Protección Civil ya comunicó este jueves que la parte oeste de la provincia estaría en alerta por chubascos "intensos" y tormentas, con una probabilidad de precipitación en Salamanca del 65 %. También se notará un descenso de los termómetros sobre todo el fin de semana, ya que a partir del lunes volverá a producirse un puntual ascenso que llegará hasta los 38 grados el martes.