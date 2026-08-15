Salamanca en aviso amarillo por tormenta y lluvia este 15 de agosto

Salamanca estará en aviso amarillo por lluvias y tormentas este sábado 15 de agosto por la tarde, entre las 14:00 y las 21:00 horas.

Publicidad Publicidad

Se salvan del aviso parte de la comarca de Ciudad Rodrigo, la Sierra de Francia y Béjar.

La Agencia Estatal de Meterología (AEMET) indica que las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, con una probabilidad de entre 40 y el 70 %.

Las provincias de León, Palencia y Soria son las que estarán en aviso naranja por estos mismos fenómenos.