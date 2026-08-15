Las nueve rutas para descubrir Castilla y León en bicicleta: un viaje de más de 3.500 kilómetros entre patrimonio, naturaleza y gastronomía

La llegada de las bicicletas de gravel (Una bicicleta con estructura similar a la de carretera, pero con cuadro y ruedas para poder circular fuera del asfalto) y la consolidación de las e-bikes (bicicletas eléctricas) ha hecho que el gusto por el cicloturismo de naturaleza se encuentre en clara expansión.

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Igual que sucede desde hace años con el Camino de Santiago en cualquiera de sus itinerarios, cada vez son más las personas que buscan cambiar el reto deportivo por recorrer un territorio a un ritmo más pausado, deteniéndose en pequeños pueblos, disfrutando la gastronomía local o descubriendo paisajes que muchas veces pueden pasar desapercibidos desde la carretera.

El cicloturismo de naturaleza vive uno de sus mejores momentos y Castilla y León quiere consolidarse como uno de los grandes destinos nacionales, prueba de ello es que la Junta ha impulsado una red formada por nueve grandes rutas cicloturistas que permiten recorrer prácticamente toda la Comunidad a través de caminos históricos, vías pecuarias, antiguas infraestructuras y senderos que atraviesan algunos espacios naturales y monumentales más importantes del territorio castellano y leonés.

Cabe destacar que no se trata de nueve itinerarios aislados y tampoco de solo nueve etapas cortas. En realidad, conforman una gran malla que conecta las nueve provincias y que permite diseñar múltiples viajes, dando la libertad de conectar varios itinerarios, realizar etapas sueltas o un recorrido completo. En definitiva, un inmenso mapa sobre ruedas que invita a conocer Castilla y león desde otra perspectiva y donde la provincia de Salamanca cobra un papel fundamental.

Más de 3.500 kilómetros y multitud de posibilidades Cada etapa termina en un municipio diferente, cada ascenso descubre un nuevo paisaje y cada parada supone una oportunidad para conocer el patrimonio, degustar la gastronomía o conversar con los habitantes de pequeñas localidades que, de otro modo, quedarían fuera de los grandes circuitos turísticos.

En una comunidad tan extensa como Castilla y León, donde abundan los espacios abiertos, las carreteras secundarias y los caminos históricos, el potencial es enorme.

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Por ello hay multitud de posibilidades en los más de 3.500 kilómetros que ofrece la red. La red diseñada por la Junta reúne itinerarios muy distintos entre sí. Algunos siguen antiguos caminos de peregrinación utilizados desde hace siglos; otros acompañan el curso de grandes ríos o atraviesan parques naturales; algunos discurren por antiguos territorios mineros y otros permiten pedalear junto a una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes de la historia de España.

Existen itinerarios que suponen un importante reto físico y una condición óptima, mientras que otras son mucho más accesibles, ideales para el ocio familiar o quien quiere disfrutar del paisaje sin grandes desniveles.

Cada uno de los nueve itinerarios ofrece un mínimo de 200 kilómetros diseñados para completarse en etapas de jornada completa, contando con infraestructuras señalizadas, conectividad con la red de transportes y una oferta creciente de servicios adaptados al ciclista.

Mapa Rutas Cicloturismo En Castilla Y León

Un mapa de escala comunitaria: las nueve arterias de la red Desde los altos puertos de la Cordillera Cantábrica hasta los horizontes infinitos de la mesa y las gargantas fluviales de la cuenca del duro, la red articula la diversidad geográfica de la comunidad a través de estos nueve itinerarios (Los kilómetros que aparecen son los totales de la ruta, a su vez están divididos en etapas)

Camino de Santiago Francés (400 km | Burgos, Palencia, León): El gran clásico internacional. Un trazado suave en la meseta que gana exigencia en la etapa reina de los Montes de León antes de descender a El Bierzo. Ruta del Duero / GR-14 (720 km | Soria, Burgos, Valladolid, Zamora, Salamanca): La gran espina dorsal fluvial. Sigue el curso del río desde las cumbres de Urbión hasta el encajonamiento fronterizo de Arribes del Duero, atravesando las principales denominaciones de origen vitivinícolos. Vía de la Plata (380 km | Salamanca, Zamora, León): El histórico eje norte-sur heredado del Imperio Romano, que discurre entre dehesas charras, vegas agrícolas y cascos históricos monumentales. EuroVelo 1 - Atlantic Coast Route (490 km | Burgos, Palencia, Valladolid, Zamora, Salamanca): La arteria integrada en la red europea de movilidad ciclista, con estándares internacionales de señalización y servicios homologados. Canal de Castilla (207 km | Palencia, Burgos, Valladolid): La opción más accesible y familiar de la red. Discurre al 100% por los caminos de sirga de esta obra de ingeniería de la Ilustración, con desnivel prácticamente nulo. Camino del Cid (350 km | Burgos, Soria): Un recorrido de perfil épico y de media montaña que revive el exilio de Rodrigo Díaz de Vivar entre castillos, desfiladeros kársticos y villas medievales. Ruta de las Cuencas Mineras (530 km | León, Palencia): El trazado más exigente desde el punto de vista físico. Pone en valor el patrimonio industrial del carbón a los pies de la Cordillera Cantábrica reusando antiguas trincheras de ferrocarril. Camino de Madrid (250 km | Segovia, Valladolid, León): El histórico cordón umbilical que supera el Sistema Central por el Puerto de la Fuenfría para adentrarse en la meseta a través de pinares y fortalezas mudéjares. Ruta del Sureste (670 km | Ávila, Valladolid, Zamora): La travesía de los horizontes abiertos, dominada por la arquitectura de barro, las fortificaciones de llanura y las reservas ornitológicas de Tierra de Campos. Ruta Distancia aprox. Desnivel pos. (+ acumulado) Dificultad física Firmes predominantes Tipo de bicicleta idónea Camino Francés 400 km 2.100 m Media Tierra compacta, asfalto secundario Gravel / MTB rígida Ruta del Duero 720 km 3.400 m Media Pistas agrícolas, caminos fluviales Gravel / Touring Vía de la Plata 380 km 1.200 m Media Pistas de tierra, calzadas, asfalto Gravel / Touring EuroVelo 1 490 km 1.800 m Media Vías verdes, asfalto secundario Touring / Gravel Canal de Castilla 207 km < 200 m Baja Caminos de sirga (grava/tierra) Todo tipo (urbana, gravel, MTB) Camino del Cid 350 km 2.800 m Media - Alta Pistas forestales, carreteras locales Gravel / MTB Cuencas Mineras 530 km 4.200 m Alta Vías verdes, asfalto de montaña MTB / Gravel Camino de Madrid 250 km 1.400 m Media Pistas agrícolas, vías verdes Gravel / MTB Ruta del Sureste 670 km 1.600 m Media Pistas agrícolas, asfalto local Gravel / Touring

Mucho más que pedalear Uno de los aspectos que más ha cuidado la Junta es que las rutas no se entiendan únicamente como recorridos deportivos. Cada una de ellas pone en valor recursos turísticos muy diversos.

A lo largo de los itinerarios aparecen ciudades Patrimonio de la Humanidad, conjuntos históricos, monasterios, iglesias románicas, museos, castillos, yacimientos arqueológicos, bodegas, centros de interpretación y numerosos espacios naturales protegidos.

La bicicleta se convierte así en el hilo conductor de un viaje mucho más amplio, donde el patrimonio cultural y el natural tienen el mismo protagonismo.

El visitante puede organizar el recorrido según sus intereses: detenerse en una bodega de la Ribera del Duero, recorrer las murallas de Ávila, atravesar las hoces del río Duratón, contemplar los cañones de Arribes del Duero o visitar alguno de los pueblos medievales mejor conservados de la Comunidad.

Una oportunidad para potenciar pequeños pueblos a través del turismo La apuesta también tiene un importante componente económico.

A diferencia del turismo convencional, el cicloturista suele realizar recorridos de varios días, necesita alojamiento, consume en bares y restaurantes, compra en comercios locales y contrata servicios de reparación o transporte de bicicletas.

Esto hace que el impacto económico llegue directamente a pequeñas localidades que normalmente quedan fuera de los grandes circuitos turísticos.

En una comunidad con más de 2.200 municipios, muchos de ellos afectados por la despoblación, el desarrollo del cicloturismo se presenta como una herramienta para diversificar la actividad económica y atraer visitantes durante prácticamente todo el año.

Además, la posibilidad de recorrer las rutas con bicicletas eléctricas ha ampliado considerablemente el perfil del visitante, permitiendo que personas con distinta condición física puedan afrontar etapas largas sin necesidad de ser deportistas experimentados.

Camino Francés: pedalear por la gran ruta jacobea -Longitud: 401 km aprox.

-Provincias que atraviesa: Burgos, Palencia, León

-Ascenso acumulado: 5.173 m

-Descenso acumulado: 4.834 m

-Altura máx: 1.507 m

-Altura mín: 474 m

-Etapas propuestas: 10

Ruta Del Camino De Santiago Francés

Hablar del Camino Francés es hacerlo del itinerario jacobeo más famoso del mundo. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este recorrido que atraviesa el norte de Castilla y León de este a oeste siguiendo el mismo camino que, desde hace siglos, recorren miles de peregrinos rumbo a Santiago de Compostela.

Aunque la mayoría de las personas lo realiza a pie, cada vez son más quienes optan por hacerlo en bicicleta, puesto que se pueden completar etapas más largas sin perder la esencia del viaje y en menor tiempo.

En Castilla y León, la ruta entra por la provincia de Burgos tras cruzar los Montes de Oca y continúa por localidades emblemáticas como Belorado, Burgos, Castrojeriz, Frómista, Carrión de los Condes, Sahagún o León antes de dirigirse hacia Astorga y abandonar la Comunidad por El Bierzo.

El recorrido combina algunos de los monumentos más importantes del patrimonio español con paisajes muy diferentes. Desde los bosques burgaleses hasta la inmensidad de Tierra de Campos, pasando por ciudades monumentales, monasterios, puentes medievales y una de las mayores concentraciones de iglesias románicas de Europa.

Además del valor histórico, el Camino Francés cuenta con una infraestructura especialmente preparada para el cicloturismo, con abundantes alojamientos, servicios y señalización.

La Junta propone un total de 10 etapas:

ETAPA 1: Redecilla del Camino – Belorado (14 km)

ETAPA 2: Belorado-Burgos (50 km)

ETAPA 3: Burgos-Castrojeriz (40 km)

ETAPA 4: Castrojeriz – Frómista (25 km)

ETAPA 5: Frómista-Sahagún (58 km)

ETAPA 6: Sahagún-León (56 km)

ETAPA 7: León-Astorga (53 km)

ETAPA 8: Astorga-Ponferrada (54 km)

ETAPA 9: Ponferrada-Villafranca del Bierzo (23 km)

ETAPA 10: Villafranca del Bierzo – La Laguna (28 km)

Ruta del Duero: seguir el curso del gran río de Castilla y León -Longitud: 729 km aprox.

-Provincias que atraviesa: Soria, Burgos, Valladolid, Zamora, Salamanca

-Ascenso acumulado: 7.944 m

-Descenso acumulado: 8.990 m

-Altura máx: 1.338 m

-Altura mín: 133 m

-Etapas propuestas: 15

Ruta Del Duero

El río Duero no solo vertebra buena parte de Castilla y León; también da forma a una de las rutas cicloturistas más espectaculares de la Comunidad.

Desde las sierras sorianas donde nace el río hasta los impresionantes cañones de las Arribes, el itinerario acompaña al Duero atravesando algunas de las comarcas más conocidas de la región con un paisaje en constante cambio.

Desde Duruelo de la Sierra, punto del que parte este itinerario, hasta la localidad salmantina de La Fregeneda, en la frontera con Portugal, este recorrido vive un constante cambio en su paisaje.

En las 15 etapas que propone la Junta de Castilla y León, pocos itinerarios permiten completar una evolución paisajística tan marcada.

En Soria predominan los pinares y las zonas de montaña. Más adelante aparecen los extensos viñedos de la Ribera del Duero, donde el vino forma parte inseparable del paisaje y de la economía local. Después llegan ciudades monumentales como Zamora y, finalmente, el río se encajona entre enormes paredes de granito llegando a Salamanca, antes de adentrarse en Portugal.

A lo largo del recorrido aparecen fortalezas medievales, bodegas subterráneas, monasterios, miradores naturales y numerosos espacios protegidos. Un total de 294 Bienes de Interés Cultural y Conjuntos Históricos de gran belleza y valor.

Además, para los amantes de la fotografía, pocas propuestas resultan tan atractivas como contemplar el Duero desde alguno de los balcones naturales de las Arribes o recorrer los viñedos durante el otoño, cuando las hojas adquieren tonalidades rojizas y doradas.

La provincia de Salamanca cobra aquí un protagonismo especial gracias al Parque Natural de Arribes del Duero, uno de los enclaves naturales más espectaculares del oeste peninsular, donde la carretera apenas interfiere en el contacto con la naturaleza.

ETAPA 1: Duruelo de la Sierra-Soria (68 km)

ETAPA 2: Soria-Almazán (55 km)

ETAPA 3: Almazán-San Esteban de Gormaz (83 km)

ETAPA 4: San Esteban de Gormaz – Aranda de Duero (51 km)

ETAPA 5: Aranda de Duero-Peñafiel (51 km)

ETAPA 6: Peñafiel-Tudela de Duero (55 km)

ETAPA 7: Tudela de Duero-Simancas (28 km)

ETAPA 8: Simancas-Tordesillas (23 km)

ETAPA 9: Tordesillas-Toro (50 km)

ETAPA 10: Toro-Zamora (39 km)

ETAPA 11: Zamora-Moralina de Sayago (48 km)

ETAPA 12: Moralina de Sayago-Fermoselle (58 km)

ETAPA 13: Fermoselle-Aldeadávila de la Ribera (49 km)

ETAPA 14: Aldeadávila de la Ribera-Saucelle (32 km)

ETAPA 15: Saucelle-La Fregeneda (39 km)

Ruta del Sureste, pero de Burgos a Salamanca -Longitud: 647 km aprox.

-Provincias que atraviesa: Salamanca, Ávila, Segovia, Soria, Burgos

-Ascenso acumulado: 8.591 m

-Descenso acumulado: 8.654 m

-Altura máx: 1.445 m

-Altura mín: 778 m

-Etapas propuestas: 14

Ruta Del Sureste

La Ruta del Sureste constituye una de las propuestas más variadas de toda la red cicloturista.

Su recorrido enlaza Burgos con Salamanca, pero en vez de la vía directa, bordea el sureste de la Comunidad desde Soria.

Las primeras etapas discurren entre sierras y zonas de media montaña, mientras que posteriormente aparecen los extensos campos de cereal que caracterizan buena parte de la meseta castellana.

El itinerario permite descubrir cinco Bienes Patrimonio Mundial y descubrir las ciudades de Burgos, Soria, Segovia, Ávila y Salamanca, pero también numerosas localidades donde todavía se conservan iglesias románicas, plazas porticadas y construcciones tradicionales.

Además, el ciclista podrá recorrer vías históricas como la Ruta Teresiana o las vías pecuarias como la Cañada Real Soriana Occidental.

El contraste entre las zonas de montaña y las grandes llanuras convierte esta ruta en una de las más completas desde el punto de vista paisajístico.

Además, al tratarse de un itinerario menos conocido, resulta especialmente atractivo para quienes buscan alejarse de los recorridos más frecuentados.

ETAPA 1: Burgos - Pineda de la Sierra (48 km)

ETAPA 2: Pineda de la Sierra - Quintanar de la Sierra (39 km)

ETAPA 3: Quintanar de la Sierra - Abejar (39 km)

ETAPA 4: Abejar - Soria (36 km)

ETAPA 5: Soria - Burgo de Osma (76 km)

ETAPA 6: Burgo de Osma - Ayllón (69 km)

ETAPA 7: Ayllón - Riaza (24 km)

ETAPA 8: Riaza - Prádena (32 km)

ETAPA 9: Prádena - Real Sitio de San Ildefonso (54 km)

ETAPA 10: Real Sitio de San Ildefonso - El Espinar (41 km)

ETAPA 11: El Espinar - Ávila (40 km)

ETAPA 12: Ávila - Fontiveros (48 km)

ETAPA 13: Fontiveros - Alba de Tormes (58 km)

ETAPA 14: Alba de Tormes - Salamanca (23 km)

Ruta de las Cuencas Mineras: el patrimonio industrial sobre dos ruedas -Longitud: 406 km aprox.

-Provincias que atraviesa: León, Palencia

-Ascenso acumulado: 10.432 m

-Descenso acumulado: 10.760 m

-Altura máx: 1.688 m

-Altura mín: 474 m

-Etapas propuestas: 13

Ruta Cuencas Mineras

Es una de las rutas más exigentes. Con un desnivel acumulado de más de 10.000 metros, supone un auténtico reto para los amantes de las dos ruedas.

Una propuesta de 13 etapas que cambian la filosofía de otras rutas que centran su atractivo en el patrimonio histórico o natural. Esta Ruta de las Cuencas Mineras invita a descubrir un paisaje profundamente marcado por la actividad humana.

Durante décadas, el carbón fue el motor económico de amplias zonas de León y Palencia. Las minas dieron trabajo a miles de familias y transformaron completamente el territorio.

Aunque muchas explotaciones han cerrado, su legado continúa muy presente.

El recorrido atraviesa antiguos poblados mineros, castilletes, lavaderos de carbón, ferrocarriles industriales y museos que ayudan a comprender cómo era la vida en estas comarcas durante el siglo XX.

Pero la minería no es el único atractivo. La ruta discurre también por algunos de los paisajes montañosos más espectaculares de Castilla y León, entre bosques, embalses y cumbres que ofrecen constantes panorámicas de la Cordillera Cantábrica.

ETAPA 1: Barruelo de Santullán - Cervera de Pisuerga (30 km) ETAPA 2: Cervera de Pisuerga - Triollo (23 km) ETAPA 3: Triollo - Guardo (29 km) ETAPA 4: Guardo - Puente Almuhey (21 km) ETAPA 5: Puente Almuhey - Cistierna (30 km) ETAPA 6: Cistierna - La Vecilla de Curueño (30 km) ETAPA 7: La Vecilla de Curueño - La Robla (29 km) ETAPA 8: La Robla - Vega de Caballeros (36 km) ETAPA 9: Vega de Caballeros - Riello (23 km) ETAPA 10: Riello - Pobladura de las Regueras (34 km) ETAPA 11: Pobladura de las Regueras - Toreno (48 km) ETAPA 12: Toreno - Cacabelos (33 km) ETAPA 13: Cacabelos - Balboa (40 km)

Ramales secundarios incluidos en la ficha: RAMAL CRÉMENES: Sorriba del Esla - Crémenes (26,7 km)

RAMAL SAN CEBRIÁN DE MUDÁ: Mudá - San Cebrián de Mudá (1,8 km)

RAMAL VILLABLINO: Riello - Villablino (53 km)

RAMAL FABERO: Cueto - Fabero (26,7 km) Ramales secundarios incluidos en la ficha: Tracks Ruta de las Cuencas Mineras del Carbón(151.7 KB )

EuroVelo 1: Castilla y León en la gran ruta ciclista europea -Longitud: 516 km aprox.

-Provincias que atraviesa: Burgos, Palencia, Valladolid, Zamora, Salamanca

-Ascenso acumulado: 3.669 m

-Descenso acumulado: 2.782 m

-Altura máx: 1.157 m

-Altura mín: 621 m

-Etapas propuestas: 12

Ruta Euro Velo 1

La Ruta EuroVelo 1 une España de norte a sur tomando el relevo de Francia, pasando prácticamente por todas las provincias de Castilla y León.

Se trata de una gran ruta que forma parte de las 16 rutas ciclistas de largo recorrido impulsadas por la Federación Europea de Ciclismo y que conecta todo el continente europeo.

Un recorrido de unos 516 kilómetros que discurren por territorio autonómico y que forma parte de uno de los grandes corredores ciclistas del continente.

La ruta entra en la Comunidad por Burgos, siguiendo el Camino Francés, para después discurrir por el Canal de Castilla y la Ruta del Duero hasta conectar con la Ruta de la Plata.

Una opción estructurada que permite conocer un poco de cada una de las otras rutas ciclistas propuestas por la Junta de Castilla y León.

ETAPA 1: Redecilla del Camino - Belorado (14 km)

ETAPA 2: Belorado - Burgos (53 km)

ETAPA 3: Burgos - Castrojeriz (41 km)

ETAPA 4: Castrojeriz - Frómista (27 km)

ETAPA 5: Frómista - Palencia (43 km)

ETAPA 6: Palencia - Valladolid (51 km)

ETAPA 7: Valladolid - Tordesillas (41 km)

ETAPA 8: Tordesillas - Toro (50 km)

ETAPA 9: Toro - Zamora (41 km)

ETAPA 10: Zamora - Salamanca (67 km)

ETAPA 11: Salamanca - Fuenterroble de Salvatierra (56 km)

ETAPA 12: Fuenterroble de Salvatierra - Puerto de Béjar (32 km)

Vía de la Plata: sobre las huellas de los romanos - Longitud: 384 km aprox.

-Provincias que atraviesa: León, Zamora, Salamanca

-Ascenso acumulado: 4.952 m

-Descenso acumulado: 4.192 m

-Altura máx: 1.610 m

-Altura mín: 621 m

-Etapas propuestas: 8

Ruta Vía De La Plata

Mucho antes de que existieran las carreteras modernas, la Vía de la Plata ya comunicaba el norte y el sur de la península Ibérica.

Construida en época romana y utilizada posteriormente durante siglos por comerciantes, ganaderos, ejércitos y peregrinos, esta histórica calzada se ha convertido hoy en uno de los grandes recorridos cicloturistas del país.

En Castilla y León atraviesa las provincias de Salamanca y Zamora siguiendo un itinerario cargado de patrimonio.

La capital salmantina constituye uno de sus grandes hitos. Su Plaza Mayor, las catedrales, la Universidad y el Puente Romano convierten la ciudad en una parada casi obligatoria para quienes recorren la ruta.

Más al norte aparecen extensas dehesas salpicadas por encinas, pequeños pueblos con siglos de historia y ciudades como Zamora, cuya riqueza monumental sorprende al visitante por la extraordinaria concentración de iglesias románicas.

Es una ruta especialmente recomendable para quienes buscan combinar historia y naturaleza, ya que buena parte del recorrido transcurre por caminos tranquilos alejados del tráfico intenso. Además, esta ruta también comparte recorrido con el Camino de Santiago.

ETAPA 1: Puerto de Béjar - Fuenterroble de Salvatierra (31 km)

ETAPA 2: Fuenterroble de Salvatierra - Salamanca (53 km)

ETAPA 3: Salamanca - El Cubo de la Tierra del Vino (34 km)

ETAPA 4: El Cubo de la Tierra del Vino - Zamora (32 km)

ETAPA 5: Zamora - Benavente (71 km)

ETAPA 6: Benavente - La Bañeza (45 km)

ETAPA 7: La Bañeza - León (54 km)

ETAPA 8: León - Villamanín (63 km)

Camino de Madrid: la otra puerta hacia Santiago -Longitud: 244 km aprox.

-Provincias que atraviesa: Segovia, Valladolid, León

-Ascenso acumulado: 1.940 m

-Descenso acumulado: 2.922 m

-Altura máx: 1.793 m

-Altura mín: 676 m

-Etapas propuestas: 7

Ruta Camino De Madrid

Es indudable que el Camino Francés concentra la gran parte de la atención de la mayoría de los peregrinos que quieren llegar a Santiago en bicicleta.

Sin embargo, existen otros itinerarios jacobeos con una larga tradición histórica. Uno de estos es el Camino de Madrid, que conecta la capital con el último tramo del Camino Francés, atravesando Castilla y león.

La ruta entra en la Comunidad por la Sierra de Guadarrama y atraviesa provincias como Segovia y Valladolid antes de unirse al Camino Francés en tierras leonesas.

El recorrido ofrece un notable contraste de paisajes. Comienza entre montañas y pinares, atraviesa posteriormente las grandes llanuras cerealistas de la meseta y pasa por ciudades y villas con un importante legado histórico.

Segovia constituye uno de los grandes atractivos del itinerario. Su acueducto romano, el Alcázar y el casco histórico convierten la ciudad en una parada imprescindible para quienes realizan la ruta.

Más adelante aparecen localidades vinculadas a la historia de Castilla, iglesias románicas, monasterios y antiguos hospitales de peregrinos que recuerdan la importancia que este camino tuvo durante siglos.

Aunque recibe menos visitantes que el Camino Francés, precisamente esa menor afluencia permite disfrutar de un recorrido mucho más tranquilo y auténtico.

ETAPA 1: Puerto de la Fuenfría - Segovia (23 km)

ETAPA 2: Segovia - Santa María la Real de Nieva (34 km)

ETAPA 3: Santa María la Real de Nieva - Coca (23 km)

ETAPA 4: Coca - Alcazarén (24 km)

ETAPA 5: Alcazarén - Simancas (31 km)

ETAPA 6: Simancas - Medina de Rioseco (46 km)

ETAPA 7: Medina de Rioseco - Sahagún (63 km)

Camino del Cid: tras las huellas del caballero medieval -Longitud: 337 km aprox.

-Provincias que atraviesa: Burgos, Soria

-Ascenso acumulado: 4.183 m

-Descenso acumulado: 3.693 m

-Altura máx: 1.344 m

-Altura mín: 831 m

-Etapas propuestas: 7

Ruta Camino Del Cid

Pocas figuras forman parte del imaginario histórico español como Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.

Inspirado en el recorrido narrado en el Cantar de Mio Cid, este itinerario atraviesa parte de Castilla y León siguiendo algunos de los escenarios relacionados con la vida y la leyenda del célebre caballero castellano.

Cuenta con siete etapas, pero que acumulan 4.183 metros de desnivel acumulado, ofreciendo así algunos tramos de lo más exigentes.

La ruta recorre principalmente las provincias de Burgos y Soria, donde abundan fortalezas medievales, pueblos históricos y extensos paisajes abiertos que apenas han cambiado desde la Edad Media.

Pedalear por estas tierras supone viajar a una Castilla marcada por las fronteras entre reinos, las campañas militares y las grandes gestas épicas que posteriormente inspiraron una de las obras fundamentales de la literatura española.

ETAPA 1: Vivar del Cid - Burgos (12 km)

ETAPA 2: Burgos - Covarrubias (68 km)

ETAPA 3: Covarrubias - Peñaranda de Duero (65 km)

ETAPA 4: Peñaranda de Duero - Castillejo de Robledo (68 km)

ETAPA 5: Castillejo de Robledo - Burgo de Osma (46 km)

ETAPA 6: Burgo de Osma - Berlanga de Duero (46 km)

ETAPA 7: Berlanga de Duero - Retortillo de Soria (32 km)

Canal de Castilla: una ruta ideal para todos los públicos -Longitud: 230 km aprox.

-Provincias que atraviesa: Burgos, Palencia, Valladolid

-Ascenso acumulado: 380 m

-Descenso acumulado: 533 m

-Altura máx: 855 m

-Altura mín: 695 m

-Etapas propuestas: 3

Ruta Canal De Castilla

La última de las rutas que propone la Junta de Castilla y León es, sin duda, la más accesible.

Su recorrido, inminentemente llano, permite al ciclista disfrutar de un paisaje fluvial sin demasiado esfuerzo, ideal, también, para rutas familiares.

La ruta discurre a través del Canal de Castilla. Una obra de ingeniería construida entre los siglos XVIII y XIX con el objetivo de facilitar el transporte del cereal, sin embargo, este gigantesco proyecto de ingeniería hidráulica nunca llegó a cumplir plenamente la función para la que fue concebido.

El camino que acompaña al canal ofrece kilómetros prácticamente llanos, con muy poco desnivel, lo que lo convierte en una opción ideal para familias, ciclistas principiantes o quienes simplemente desean disfrutar del paisaje sin afrontar grandes exigencias físicas.

Durante el recorrido aparecen esclusas, antiguos almacenes, fábricas de harina, puentes, acueductos y pequeñas localidades que crecieron alrededor de esta infraestructura.

La tranquilidad del entorno, unida a la abundante presencia de aves acuáticas y vegetación de ribera, hace que muchos ciclistas consideren esta una de las rutas más relajantes de Castilla y León.

ETAPA 1: Alar del Rey - Frómista (58 km)

ETAPA 2: Frómista - Palencia (41 km)

Ramales / Variantes incluidas en la ficha: RAMAL DE CAMPOS: Palencia - Medina de Rioseco (84 km)