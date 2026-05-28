Concluyen los trabajos de señalización en la provincia de Salamanca para mejorar la orientación de los peregrinos en la Vía de la Plata

El proyecto 'Marcar, señalizar y caminar', destinado a mejorar la orientación y seguridad de los peregrinos en la Vía de la Plata para recuperar una de las grandes rutas históricas del Camino de Santiago, ha concluido los trabajos de señalización en la provincia de Salamanca.

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Desde la Asociación Amigos del Camino de Santiago Astorga indican que en esta fase del trabajo se ha contado con la participación de las asociaciones jacobeas de la provincia que han recorrido a pie la totalidad del trazado jacobeo entre el Puerto de Béjar y el límite con Zamora, con más de 170 km, para analizar de forma exhaustiva toda la señalización y actualizar esta ruta.

A lo largo de estos meses, los técnicos, y voluntarios de Salamanca han realizado un estudio completo del itinerario a pie y en bicicleta documentando sobre el terreno cruces, variantes, zonas urbanas complejas y puntos sensibles relacionados con la seguridad vial.

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Miembros de la Asociación Salmantina Jacobea utilizando un sistema provisional de orientación para documentar sobre el terreno la futura ubicación y dirección de la señalización | Imagen Asociación Amigos del Camino de Santiago Astorga

Como resultado se han identificado y georreferenciado 504 puntos de interés para la futura mejora de la señalización, todos ellos documentados fotográficamente y analizados desde la perspectiva real del peregrino. También se han reflejado las “deficiencias en el trazado salmantino de la Vía de la Plata acometida hace ya años por el Patronato Provincial de Turismo".