Una aventura de exploración, mapas y travesías se asentará en Carbajosa durante el verano con el campamento “One Tech – Campamento Digital”

Carbajosa de la Sagrada acogerá este verano un campamento marcado por la aventura, con exploración, mapas y travesías que se desarrollarán en el aula de informática entre el 29 de junio y el 11 de julio.

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El campamento 'One Tech-Campamento Digital' será una actividad gratuita que tendrá lugar de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas en el Centro Cultural del municipio para menores de entre 9 y 13 años, con el fin de que desarrollen técnicas en tecnologías y creatividad y trabajen en equipo.

Bajo una ambientación inspirada en la exploración, los participantes formarán sus propias tripulaciones y deberán superar diferentes misiones tecnológicas. Se desarrollarán competencias digitales adaptadas a su edad, relacionadas con la comunicación y la seguridad digital, la búsqueda

de información, la creación de contenido, el código y la lógica computacional, así como con juegos cooperativos y retos digitales.

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