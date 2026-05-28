Santa Marta mejora el cableado de varias calles respondiendo a las demandas de los vecinos

El Ayuntamiento de Santa Marta ha dado respuesta a los vecinos que residen en las calles Nueva y Molinero de la localidad que solicitaban a los responsables municipales la sustitución del cableado de alumbrado exterior que presentaba deterioro.

El Consistorio ha invertido 1.615 euros en renovar los metros de cable que discurrían por estas dos céntricas vías de la localidad próximas a la zona del río. Como explicó la responsable de Obras, Marta Labrador, “las líneas estaban roídas y, como nos han traslado los residentes en la zona, esto estaba afectando al servicio de alumbrado. La proximidad con el entorno fluvial hace que sea más habitual la presencia de roedores”.