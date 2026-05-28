Los veteranos del CD Guijuelo y el CD Ribert se disputarán el IV Memorial Luis Ramos

El campo Municipal Luis Ramos acogerá este domingo 31 de mayo la que será la cuarta edición del Memorial Luis Ramos, promovido por los Veteranos del C.D. Guijuelo con la colaboración del Ayuntamiento de Guijuelo.

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Tal y como se ha recalcado durante la presentación del pasado miércoles, el evento consistirá en un partido entre el CD Guijuelo y el CD Ribert celebrado en el Municipal Luis Ramos a las 12:00 horas.

Así, en recuerdo al que fue presidente del club blanquiverde desde el año 1999 hasta el año 2008, se lleva a cabo por cuarta vez consecutiva este encuentro, "que busca compartir con el mundo del fútbol un día bonito y familiar", tal y como ha explicado Luis Ramos, hijo del homenajeado y exdirectivo del club: "Somos veteranos con ilusión de juveniles".

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