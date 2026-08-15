La Semana Santa de Salamanca anuncia que tendrá nueva composición musical para la procesión extraordinaria del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías

La Semana Santa de Salamanca anuncia que tendrá una nueva composición musical para la procesión extraordinaria del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías.

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La pieza se presentará oficialmente la semana que viene, el día 18, en la Catedral de Salamanca, durante el concierto "Entre varales y pentagramas" de la Banda de Música de Villamayor.

Esta nueva composición musical se suma así a la pintura conmemorativa realizada por el artista

salmantino Andrés Alén, como una de las manifestaciones artísticas que quedarán vinculadas a la celebración de este XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías.

La composición musical es obra del compositor Pedro Hernández Garriga, realizada a disposición de las distintas bandas de música y acompañamientos musicales que participarán en la procesión extraordinaria.