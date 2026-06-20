El Museo del Comercio de Salamanca ya tiene ganadores para su XIV Concurso de Fotografía sobre estudios de tatuaje

El XIV Concurso de Fotografía del Museo del Comercio y la Industria de Salamanca ya tiene ganadores.

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En esta decimocuarta edición, que ha girado en torno a la original temática de los “Estudios de Tatuaje”, han participado un total de 36 fotógrafos que aportaron un rico catálogo de 140 imágenes. Tras la deliberación, el jurado ha seleccionado cuatro fotografías ganadoras y ha otorgado once diplomas de reconocimiento.

El primer premio, dotado con una cuantía económica de 1.000 euros, ha sido para la obra titulada “Lo que queda en la piel I”, cuyo autor es David Agustín Ortiz Nieto. Por su parte, el segundo premio, con una dotación de 500 euros, ha recaído en la imagen “Personalidad”, de José María Martín García, mientras que el tercer premio, de 250 euros, se lo ha llevado Ángel Centeno Cabezas gracias a su fotografía titulada “Juan”.

El certamen también incluía un premio especial dotado con 250 euros, reservado para aquellas imágenes capturadas fuera del ámbito geográfico de Salamanca y su provincia. En esta categoría, la obra ganadora ha sido “En un lugar de la India”, firmada por Reyes Fernández Zazo. Además de estos galardones principales con dotación económica, el jurado ha fallado once accésits para reconocer la calidad técnica y artística de otras instantáneas destacadas.