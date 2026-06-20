Estos alimentos serán retirados el próximo curso en los comedores escolares

Desde hace años, se lleva persiguiendo con ahínco mejorar la alimentación en los centros educativos, por lo que se han ido adecuando los diferentes menús de cara a que tengan factores positivos en la salud de los niños y niñas de la casa. Así pues, se busca excluir alimentos ultraprocesados y bebidas con azúcares añadidos tanto en desayunos como meriendas, una medida que será incluida como Real Decreto.

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De este modo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se encuentra trabajando junto al Ministerio de Sanidad para regular de manera específica este apartado, componiendo así un nuevo menú de desayunos y meriendas que repercuta positivamente en la salud de los más pequeños de la casa.

Para tener en cuenta el rumbo que coge esta medida, el desayuno completo incluye frutas frescas, preferentemente enteras y de temporada; cereales integrales, como pan integral, copos de avena o similares; productos lácteos, sin azúcares añadidos y con bajo contenido en sal; grasas saludables, como aceite de oliva virgen; bebidas, como agua, leche, infusiones, zumos de frutas o bebidas vegetales sin azúcares añadidos; y alimentos proteicos, incluyendo de origen vegetal, como recoge Europa Press. En las meriendas, se dará prioridad a fruta fresca, preferentemente entera y de temporada, pequeños bocadillos elaborados con pan integral, leche y productos lácteos sin azúcar añadido y bajo contenido en sal.