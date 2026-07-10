El servicio de Anatomía Patológica consigue la certificación internacional ISO 9001: 2015

El servicio de Anatomía Patológica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) obtiene la acreditación internacional ISO 9001: 2015, certificando así que su sistema de gestión de la calidad cumple con los más altos estándares a nivel mundial y reforzando el posicionamiento del Hospital de Salamanca como un centro de referencia comprometido con la calidad, la innovación y la excelencia en la atención sanitaria, reforzando su apuesta por modelos de gestión que sitúan al paciente y a los profesionales en el centro de la actividad asistencial.

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La norma ISO 9001, elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización (International Standarization Organization, ISO, por sus siglas en inglés), es el estándar más reconocido en cuanto a sistemas de gestión de la calidad. Esta Organización Internacional de Estandarización es un organismo independiente, no gubernamental que actualmente reúne a más de un millón de empresas y organizaciones en más de 170 países miembros alrededor del mundo.

Una acreditación cuyo origen está repleto de historia y que ahora, para el hospital de Salamanca, supone un importante hito que refuerza el valor y el 2 compromiso con la excelencia de sus procesos, siempre centrados en la atención y la seguridad de los usuarios.

Desde la auditoría externa, previa al logro de esta acreditación, se ha destacado el alto nivel técnico del servicio, la incorporación de tecnología de vanguardia y el compromiso de todos los profesionales que lo conforman con la calidad asistencial, destacando su implicación en conjunto, desde la recepción, hasta el procesamiento de las muestras.