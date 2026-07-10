Salen a la luz las conclusiones del proyecto ‘Señalizar. Indicar. Caminar. La Vía de la Plata mira al futuro’

A las 12:30 horas de este viernes, el Centro de Visitantes de Fonda Veracruz ha acogido la presentación del proyecto ‘Señalizar. Indicar. Caminar. La Vía de la Plata mira al futuro’, Así, esta jornada ha contado con la participación de Iñaki Sicilia Doménech, Director General de Turismo de la Junta de Castilla y León; y Juan Carlos Pérez, presidente de la Asociación del Camino De Santiago de Astorga; además de Víctor Hernández y José Manuel Rodríguez Montañés, participantes de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago.

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Así, tras una reunión celebrada a las 10:30 horas donde seis asociaciones del Camino de Santiago han marcado los próximos hitos a impulsar para perseguir el objetivo de relanzar la Via de la Plata, se ha llevado a cabo la presentación del primer diagnóstico integral de la señalización de la Vía de la Plata en Castilla y León. En esta presentación han estado presentes, además, asociaciones jacobeas y representantes institucionales de distintos territorios de la ruta.

Tal y como ha apuntado Juan Carlos Pérez, este proyecto busca algo fundamental: “La forma de entender la Vía de la Plata”. Según explican, estos resultados se han presentado tras una documentación llevada a cabo durante meses, donde participantes de las Asociaciones Amigas del Camino de Santiago han caminado por la Vía de la Plata, “analizando cada momento en el que los peregrinos podrían alejarse de Santiago de Compostela sin saberlo”.

En concreto, el Camino de la Vía de la Plata se han analizado 1.220 puntos, correspondientes a otros tantos waypoints (ubicaciones geolocalizadas), recogidas en el formato propio de los visores de información geográfica y trasladadas a un listado, acompañadas de comentarios y fotografías generales de ubicación y detalles sobre su estado.

Así, estas imágenes ilustran los 12 tramos en los que se estructura el trabajo un total de 5.813 imágenes. La información se estructura de modo que resulte sencilla la periódica actualización de su estado y útil a quien instale físicamente las señales. “No se trata de poner más flechas, sino de aportar la posibilidad de poder caminar, observar el paisaje y orientarse sin tener que estar mirando el teléfono móvil”, ha argumentado Pérez.

Entre las principales conclusiones de este análisis, se encuentra la importancia de que la señalización esté de manera correcta para que los peregrinos no tengan que verse obligados caminar por el arcén. Además, en la presentación se ha hecho hincapié en lo esencial de seguir el código de señalización, con su respectivo color amarillo. Por otro lado, se ha hablado de la importancia del mantenimiento de dichas señalizaciones.

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“Es el primer paso para un gran proyecto, buscando que se traslade a instituciones, administraciones y ayuntamientos para que tomen medidas”. Así, explica que con estas propuestas se busca el principio de durabilidad con la adaptación de los soportes al medio, proporcionando la información en soportes diversos y "en abierto", concibiendo el análisis “como herramienta útil para futuras actuaciones”.