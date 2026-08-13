El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo destina 18.000 euros a la mejora del césped del Francisco Mateos

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha destinado 18.000 euros a actuaciones de mejora y conservación del césped del Campo Municipal Francisco Mateos, dentro de los trabajos que se realizan para mantener en condiciones adecuadas una de las principales instalaciones deportivas de la ciudad.

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El delegado de Deportes, Víctor Gómez, ha visitado el campo para comprobar el desarrollo de los trabajos y ha destacado la importancia de actuar de forma periódica sobre un terreno de juego sometido a una utilización continuada.

La inversión tiene como objetivo que el Francisco Mateos presente unas condiciones adecuadas tanto para los equipos y jugadores mirobrigenses que utilizan habitualmente la instalación como para los conjuntos que se desplazan hasta Ciudad Rodrigo para disputar sus encuentros.