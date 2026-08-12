Ciudad Rodrigo licita la gestión integral de la piscina climatizada

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha sacado a licitación la gestión integral de la piscina municipal climatizada de Ciudad Rodrigo con un contrato que abarca tanto el funcionamiento diario como el cuidado de las instalaciones, con el objetivo de garantizar un servicio continuado a los usuarios durante toda la temporada. El objetivo del Ayuntamiento es que la concesión de servicios de la gestión integral de las instalaciones de la piscina por lo que comprenderá los servicios auxiliares de mantenimiento preventivo y correctivo, desinfección de las instalaciones, socorrismo, control de accesos, así como prestar un servicio de ocio, de docencia, de ocio, salud y de actividades deportivas por monitores.
Con este contrato de gestión integral, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo busca asegurar un servicio estable y de calidad en una instalación deportiva de referencia para la comarca. Así el contrato sale por un presupuesto base de licitación sin impuestos de 120.000 euros al año. Su duración es de dos años, aunque en el pliego se recoge que podrían prorrogarse hasta los cinco años.
Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 22 de agosto.