Ciudad Rodrigo licita la gestión integral de la piscina climatizada

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha sacado a licitación la gestión integral de la piscina municipal climatizada de Ciudad Rodrigo con un contrato que abarca tanto el funcionamiento diario como el cuidado de las instalaciones, con el objetivo de garantizar un servicio continuado a los usuarios durante toda la temporada. El objetivo del Ayuntamiento es que la concesión de servicios de la gestión integral de las instalaciones de la piscina por lo que comprenderá los servicios auxiliares de mantenimiento preventivo y correctivo, desinfección de las instalaciones, socorrismo, control de accesos, así como prestar un servicio de ocio, de docencia, de ocio, salud y de actividades deportivas por monitores.