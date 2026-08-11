Ciudad Rodrigo estrena nueva iluminación artística

El patrimonio de Ciudad Rodrigo brillará con una nueva perspectiva a partir de este miércoles, 12 de agosto. A las 22:30 horas, la Plaza de Herrasti se convertirá en el escenario principal para el acto de inauguración del nuevo sistema de iluminación eficiente y artística de dos de los grandes emblemas arquitectónicos de la localidad: la Catedral y la iglesia de Cerralbo.

Publicidad Publicidad

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, busca poner en valor la riqueza histórica del municipio a través de una propuesta que combina sostenibilidad, arte y cultura. Para amenizar la jornada y acompañar la puesta en marcha del alumbrado monumental, la velada contará con la actuación musical en directo del Cuarteto Berdión.