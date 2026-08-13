La Catedral de Ciudad Rodrigo y la iglesia de Cerralbo estrenan nueva iluminación.

Publicidad Publicidad

Desde el Ayuntamiento mirobrigense han explicado que el nuevo sistema es "más eficiente", permitiendo resaltar aun más el patrimonio monumental que regenta el municipio.

Se ha actuado sobre el sistema defensivo (perímetro interior de la muralla de Ciudad Rodrigo); se ha mejorado la iluminación de la Catedral y la iglesia de Cerralbo y, por último, se ha intervenido en el Conjunto Histórico, realizando una mejora lumínica en conjunto.

La Catedral De Ciudad Rodrigo Y La Iglesia De Cerralbo Estrenan Nueva Iluminación. Ayuntamiento De Ciudad Rodrigo

El estreno coincidió con el día del eclipse, aunque tras vivir este magestuoso fenómeno, los asistentes recibieron con un gran agradado la presención del nuevo proyecto, agredeciéndolo con un fuerte aplauso.

La inversión ha supuesto un coste total de ejecución de 288.197 euros. El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha contado con la ayuda económica de la Junta de Castilla y León, a través de los fondos Next Generation, al estar incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023-2026.

Publicidad Publicidad

La Catedral De Ciudad Rodrigo Y La Iglesia De Cerralbo Estrenan Nueva Iluminación. Ayuntamiento De Ciudad Rodrigo

Durante el acto hubo música en directo a cargo del Cuarteto de Cuerda Berdión.