Vuelven las orquestas a la plaza de Aldeadávila: “hemos respetado el deseo de los vecinos”

Aldeadávila se prepara para sus fiestas patronales, una cita llena de música, diversión, toros y tradiciones en la que las verbenas regresan a la plaza. Una decisión que responde a la demanda de los vecinos y visitantes según asegura su alcalde, Florentino García.

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¿Qué destacaría de la programación festiva para este año?

Este año vuelven otra vez las orquestas a la plaza. Desde el primer momento he defendido que el nuevo recinto reunía mejores condiciones desde el punto de vista de la seguridad, la comodidad, la accesibilidad y la organización. Sigo pensando que es la mejor opción para el futuro. Sin embargo, también creo que gobernar es saber escuchar. En primer lugar, a mi equipo de gobierno y sobre todo a mi concejal de festejos Jaime González Martín, que es muy defensor de las tradiciones en nuestro pueblo, también por supuesto a una parte importante de las peñas, de los vecinos y de los que viven intensamente las fiestas, han expresado su deseo de mantener, este año, la tradición de celebrar las orquestas en la plaza. Por este motivo, hemos optado por una solución que respeta ese sentir mayoritario, de modo que las orquestas volverán a la plaza, excepto una de ellas que se celebrará en el nuevo recinto. No es exactamente la decisión que personalmente habría preferido, pero si es la que considero más adecuada para favorecer el consenso y la convivencia. Un alcalde no debe gobernar únicamente desde sus convicciones; también debe saber, escuchar, dialogar y cuando es necesario, ceder en beneficio del interés general.

¿Qué quiere decirles a los vecinos de Aldeadávila y a los que les visitan en estos días?

A todos los vecinos les agradezco su participación, su colaboración y el cariño con el que viven estas fiestas año tras año. Y a quienes nos acompañan desde otros lugares, les doy la bienvenida y les invito a descubrir la hospitalidad de Aldeadávila, la riqueza de nuestro entorno y el carácter acogedor de nuestra gente.

¿Qué balance puede hacer del trabajo realizado en el Ayuntamiento el último año?

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La verdad que ha sido un año de mucho trabajo, en el que hemos intentado responder a las necesidades del día a día sin perder de vista los proyectos que marcaran el futuro de nuestro pueblo. Hemos seguido mejorando las infraestructuras y los servicios públicos, actuando en calles, Jerónimo Caballero, Maderos, parte de Corredera y Berzal en Aldeadávila, en Corporario, La Fuente y Chinal y próximamente, el aglomerado del acceso a la zona recreativa del Rocoso.

Otro de los objetivos ha sido aprovechar todas las oportunidades de financiación posibles, buscando subvenciones y recursos externos que permitan realizar parte de las inversiones sin cargar en exceso sobre las arcas municipales. En próximas fechas adjudicación de la obra de remodelación y accesibilidad del Ayuntamiento, instalación del columpio gigante en el paraje del Lastrón, mejora integral en el acceso y seguridad en el embarcadero municipal de la Playa el Rostro, ampliación del cementerio de Corporario , reforma y modernización de la Almazara Municipal, además de continuar con las obras de pavimentación, en la calle Corredera, Berzal, Molino de Viento y finalmente entre los proyectos importante, la construcción de un nuevo depósito de regulación para el abastecimiento de agua de 1.100 m3, aproximadamente. Un alcalde no debe medir un año por los titulares, sino por los problemas que ha conseguido resolver y por las oportunidades que deja preparadas para el futuro.

A falta de apenas un año para las próximas elecciones, ¿tiene previsto presentarse?