Salamanca transformará el paseo de los Madroños en un bulevar accesible, verde y con más aparcamiento

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado por 1.479.751 euros las obras que transformarán el paseo de los Madroños, en el barrio de Garrido, en un moderno bulevar accesible, seguro y verde. El proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de diez meses, se integra en el Plan de Actuación 'CoNEcta Salamanca'. Esta iniciativa de regeneración urbana está cofinanciada al 60 por ciento por la Unión Europea a través de los fondos FEDER, dentro de una inversión global de 15,2 millones de euros destinada a los barrios del noreste de la ciudad.

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La actuación principal consistirá en eliminar los dos carriles de circulación en sentido Alfonso IX de León para crear un gran paseo peatonal. Este nuevo bulevar conectará la plaza de Barcelona con la estación de ferrocarril y el futuro Distrito Tecnológico de Mercasalamanca. La zona se ajardinará con 18 árboles y 2.600 arbustos con riego eficiente por goteo, se instalarán 50 bancos y se renovarán tanto el alumbrado con tecnología LED como un tramo de 222 metros de tuberías de agua. Además, para garantizar la seguridad vial, el carril bici quedará totalmente segregado de las zonas peatonales.

Por su parte, el tráfico rodado se concentrará en la calzada contraria, que pasará a ser de doble sentido, teniendo un carril por dirección. A pesar de la reducción de espacio para los coches, la reorganización del aparcamiento en batería permitirá ganar 35 nuevas plazas de estacionamiento, sumando un total de 77 plazas en la calle, con más espacio reservado para personas con movilidad reducida. Esta mejora se complementa con las 400 plazas gratuitas ya habilitadas en el antiguo Mercasalamanca.