La Marea Blanca, a las calles este domingo por mejores servicios, más personal y menos listas de espera en Salamanca

La Sanidad salmantina volverá a las calles este domingo, 14 de junio, en pro de pedir la mejoría de los servicios sanitarios en todos los escalones, desde la Atención Primaria hasta la Atención Especializada. Desde los diferentes centros de salud de la provincia de Salamanca y sus hospitales, hasta cada uno de los profesionales, se quiere hacer hincapié en la población en las necesidades que tiene el territorio charro de cara a paliar listas de espera, solicitar más personal o mejorar los servicios.

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Isabel Gómez, Regina Moreiro y Emilio Ramos han sido los encargados de comunicar el por qué de la Marea Blanca, siendo la decimosegunda que se realiza y en la que se espera una gran afluencia de público de cara alzar la voz y hacer ruido, sobre todo para ser escuchados por la Consejería de Sanidad y, por supuesto, la Junta de Castilla y León.

Isabel Gómez, una de las portavoces de la Plataforma de Salamanca para la Defensa de la Sanidad Pública, ha indicado que en la actualidad más de 30.000 pacientes tienen problemas de salud que aún no se han resuelto, estando muchos de ellos en el buzón administrativo, haciendo referencia directa al Servicio de Atención de Pacientes de Castilla y León.

Entre los datos, también nos encontramos con más de 22.200 personas en las listas de espera, con otras 6.040 operaciones que faltan por realizar y más de 4.000 pruebas diagnósticas sin hacer. En cuanto al primero de los problemas, Gómez ha expuesto que “es el hospital de toda la región con más lista de espera”. También ha hecho hincapié en que a pesar de que se han gastado por parte de las arcas públicas un total de 3,3 millones de euros desde abril del año pasado para paliar los efectos de la lista de espera, no se ha conseguido nada.

Por otro lado, también han destacado que con la cantidad de trabajo existente, no existe posibilidad de ampliar esta mejoría, lo que causa, como es lógico, cargas laborales imposibles de asumir por parte del personal sanitario.