Cómo hacer rentable tu explotación agraría y plantas comestibles, el IRNASA-CSIC lleva estas propuestas para Salamaq

El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) volverá a ser protagonista en la feria Salamaq con los proyectos de investigación del centro que encuentran en este tradicional foro que se celebra en el Recinto Ferial de Salamanca una excelente vía para la transferencia de conocimiento al sector primario y para la divulgación científica destinada al público general.

Publicidad Publicidad

En la jornada inaugural de este jueves 3 de septiembre, y dentro de la programación de las Jornadas Profesionales, el Salón de Actos del Pabellón Central acoge la jornada técnica "Elementos clave para la rentabilidad de las explotaciones agrarias", entre las 16:00 y las 18:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Los ponentes serán Juan Luis Fradejas, profesor de la Escuela de Ingeniería Agrícola INEA (Universidad Pontificia Comillas) y experimentado agricultor ecológico, y Karen Hoberg, economista especializada en sistemas agroalimentarios sostenibles de la empresa Alimenting. Ambos ofrecerán estrategias y herramientas para mejorar la rentabilidad en las fincas, tanto convencionales como ecológicas.

El evento forma parte del proyecto europeo OH-FINE, coordinado por el IRNASA-CSIC con la participación de nueve países. Su objetivo es crear una red de conocimiento para facilitar la adopción de prácticas ecológicas en agricultura y ganadería bajo la premisa de que la sostenibilidad no está reñida con la rentabilidad. Esta iniciativa, financiada por la Unión Europea (convocatoria HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01) y por el SERI (Secretariado Suizo de Educación, Investigación e Innovación), ya ha puesto en marcha ensayos de campo en la Finca Experimental Muñovela del IRNASA-CSIC (ubicada en Barbadillo), visitas y encuentros internacionales para el intercambio de experiencias.

Además, OH-FINE acaba de lanzar la plataforma digital Organic Farming Compass o Brújula de la Agricultura Ecológica. Con esta herramienta, cualquier persona interesada (agricultores, consumidores, empresas, científicos o asesores) puede hacer preguntas y obtener respuestas fiables, recursos y contactos con expertos. Asimismo, se ha creado una comunidad de WhatsApp como espacio de intercambio de buenas prácticas, cursos, eventos, ayudas al sector ecológico y otras informaciones de interés. De todo ello se hablará en esta jornada, que cuenta con el respaldo de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), Euradia, Mesetaria y Ofiset.

Abejas y degustación de plantas silvestres

La jornada del viernes, 4 de septiembre, se desarrolla en el stand de la Delegación Institucional

del CSIC en Castilla y León y está dedicada a las actividades de divulgación científica del

proyecto "ReWild: Redescubriendo las plantas silvestres comestibles". Esta iniciativa pretende

identificar, cultivar y evaluar especies vegetales nativas con potencial para su integración en

sistemas agrícolas con el fin de aumentar la biodiversidad de los mismos y está liderada por

varias investigadoras del IRNASA-CSIC en colaboración con la Fundación Tormes-EB y la

empresa Semillas Silvestres.

La primera propuesta, entre las 11:00 y las 13:00 horas de la mañana del viernes, será el taller

“Construye un refugio para abejas”. Insectos beneficiosos como las abejas solitarias son

aliados clave para la polinización de las plantas que nos rodean, pero cada vez encuentran

menos lugares donde anidar. Por eso, este taller enseña a construir con materiales sencillos

una “incubadora” natural donde las abejas puedan depositar sus huevos, de forma que se

desarrollen hasta la madurez y puedan seguir visitando tus cultivos y flores. El público

interesado puede apuntarse en el propio stand del CSIC en los turnos de 11:00, 11:15, 11:30,

11:45, 12:00, 12:15 y 12:30 horas.

Publicidad Publicidad