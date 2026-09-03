El Ayuntamiento reduce a la mitad el precio de los stands que participen en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Salamanca

Parece que el culebrón de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Salamanca va llegando a su fin. Con motivo de llegar a un consenso entre consistorio de la cpaital del Tormes y los empresarios salmantinos, se ha tomado la decisión de reducir a la mitad el precio de los stands que participen en el evento, teniendo en cuenta que la institución municipal sufraga el 52 por ciento del montaje y el 100 ciento de la programación.

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Esta medida se ha tomado tras la reducción a diez días que planteó el Ayuntamiento de Salamanca para esta cita, igualándola a la duración de la Feria Municipal del Libro de primavera, lo que haría, también, que se disminuya la ocupación de la Plaza Mayor.

El coste, según han explicado desde el consistorio, sería de entre 35 y 70 euros por día, destacando y recordando a su vez el consistorio que sufraga el cien por ciento de las actividades culturales y el 52 por ciento del coste del montaje. Por lo que los precios por los diez días irían de los 350 euros a los 700 euros.

Según han explicado, también, la reducción de jornadas de 16 a 10 días sería de un 37,5 por ciento, mientras que el ahorro que supone colocar un stand sería del 50 por ciento. Eso sí, uno de los hechos que no cambiará será la posibilidad de trasladar la feria a la plaza de los Bandos, manteniendo los 16 días. En este momento son seis las librerías que han confirmado su participación en la próxima edición de la Feria del Libro y de Ocasión tanto de Salamanca como de otros puntos de la geografía nacional.