FEVESA organiza una recogida de libros para una nueva jornada de Bookcrossing

La Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca y Provincia (FEVESA) no frena en su labor por la impulsión de la lectura activa. Esta vez, abre un nuevo periodo de regida de libros del 15 al 30 de septiembre de cara a una nueva edición de un proyecto ya consolidado: su actividad de Bookcrossing.

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En concreto, los ejemplares se recogerán en la sede de FEVESA, ubicada en el portal número 11 de la plaza Maestro Luna. Las personas interesadas en donar sus libros podrán acercarse a la sede de FEVESA en el siguiente horario: de lunes a jueves, de 09:00 a 13:00 horas, y los viernes, de 09:00 a 12:00 horas. Tal y como apuntan desde la asociación, se recomienda llamar previamente para confirmar que haya

personal disponible en la oficina.