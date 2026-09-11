El TSJCyL reclama más jueces para Salamanca ante la sobrecarga de los órganos judiciales

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha solicitado la creación de tres nuevos refuerzos judiciales para Salamanca ante la situación de sobrecarga de los órganos judiciales de la provincia.

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La Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del TSJCyL, reunida el pasado 7 de septiembre en Burgos, ha aprobado un acuerdo por el que reclama la creación de 16 nuevas plazas judiciales en Castilla y León, una vez implantadas las 19 plazas previstas en el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio.

En el caso de Salamanca, la petición contempla una séptima plaza de magistrado en la Audiencia Provincial, una tercera plaza en la Sección Penal del Tribunal de Instancia y la creación de una sección especializada y comercializada de Violencia sobre la Mujer.

La decisión se produce después del análisis de un informe elaborado por la presidenta del TSJCyL, Ana del Ser, que toma como referencia datos estadísticos oficiales, información sobre las cargas de trabajo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), indicadores del Visor Horus del Ministerio de Justicia y las valoraciones remitidas por los presidentes de las Audiencias Provinciales.

El TSJCyL considera que, pese a la reciente ampliación de la planta judicial, persisten situaciones de sobrecarga estructural en distintos órganos de Castilla y León, con elevados niveles de litigiosidad, asuntos pendientes y demora en los órdenes Social, Civil, Mercantil y Penal. También señala la necesidad de reforzar la respuesta judicial en materia de Violencia sobre la Mujer mediante la especialización prevista en la Ley Orgánica 1/2025.

Tres refuerzos para Salamanca La petición supone, en primer lugar, incrementar la dotación de la Audiencia Provincial de Salamanca con un nuevo magistrado, que elevaría a siete el número de plazas de magistrado contempladas en la solicitud para este órgano.

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Además, el TSJCyL reclama una tercera plaza en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Salamanca, dentro de las medidas planteadas para hacer frente a la carga de trabajo existente en los órganos judiciales.

La tercera medida afecta a la Violencia sobre la Mujer, con la solicitud de una sección especializada y comarcalizada en Salamanca. El acuerdo también contempla una sección de estas características para Segovia.

En total, el acuerdo aprobado por la Sala de Gobierno contempla 14 nuevas plazas judiciales y dos plazas de Juez de Adscripción Territorial para Castilla y León. Entre las peticiones figuran también nuevos magistrados y plazas para órganos de León, Valladolid, Burgos, Palencia, Zamora y Ávila.