La UPSA inicia una nueva etapa en Zamora

La Universidad Pontificia de Salamanca empieza una nueva era académica en Zamora junto a la Diócesis y Fundación ZamorArte. Una nueva propuesta formativa, el Programa Superior Senior Patrimonio Cultural en Zamora, dirigida a personas mayores de 50 años, que comenzará el próximo 13 de octubre en el Seminario San Atilano.

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Este programa tiene como fin ofrecer a las personas mayores un espacio propio para continuar aprendiendo, descubrir nuevas perspectivas y profundizar en el conocimiento del patrimonio de Zamora.

Se estructura en tres módulos: el significado espiritual del románico, las bellas artes, la historia local y el legado musical, abordados desde perspectivas complementarias y con una importante presencia de especialistas vinculados a Zamora. Más de 40 horas de formación desde el 13 de octubre 2026 al 4 de mayo. En general se impartirá los martes y jueves, de 17.00 a 18.00 horas, en el Seminario San Atilano.

Contará con más de 30 profesores entre docentes procedentes de las universidades de Valladolid, Salamanca, León y de la propia Universidad Pontificia de Salamanca, junto a historiadores, arquitectos, musicólogos, artistas y profesionales zamoranos. La matrícula tiene un precio de 75 euros para todo el curso, con el objetivo de facilitar el acceso al mayor número posible de personas interesadas.