La UPSA inicia una nueva etapa en Zamora

La Universidad Pontificia de Salamanca empieza una nueva era académica en Zamora junto a la Diócesis y Fundación ZamorArte. Una nueva propuesta formativa, el Programa Superior Senior Patrimonio Cultural en Zamora, dirigida a personas mayores de 50 años, que comenzará el próximo 13 de octubre en el Seminario San Atilano.
Este programa tiene como fin ofrecer a las personas mayores un espacio propio para continuar aprendiendo, descubrir nuevas perspectivas y profundizar en el conocimiento del patrimonio de Zamora.
Se estructura en tres módulos: el significado espiritual del románico, las bellas artes, la historia local y el legado musical, abordados desde perspectivas complementarias y con una importante presencia de especialistas vinculados a Zamora. Más de 40 horas de formación desde el 13 de octubre 2026 al 4 de mayo. En general se impartirá los martes y jueves, de 17.00 a 18.00 horas, en el Seminario San Atilano.
Contará con más de 30 profesores entre docentes procedentes de las universidades de Valladolid, Salamanca, León y de la propia Universidad Pontificia de Salamanca, junto a historiadores, arquitectos, musicólogos, artistas y profesionales zamoranos. La matrícula tiene un precio de 75 euros para todo el curso, con el objetivo de facilitar el acceso al mayor número posible de personas interesadas.
El Programa Superior Senior Patrimonio Cultural en Zamora ha sido presentado por, por el obispo de Zamora, Fernando Valera; el gerente - ecónomo de la Diócesis, José Manuel Chillón; y el director de la Fundación ZamorArte, Juan Carlos López.