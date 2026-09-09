Dos turismos chocan contra una motocicleta en la avenida de los Cipreses

A las 20:57 horas de este miércoles 9 de septiembre, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido el aviso por un accidente de tráfico ocurrido en la avenida de los Cipreses, junto al centro multiusos 'Sánchez Paraíso'.

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En concreto, dos turismos han colisionado contra una motocicleta, por lo que se ha solicitado asistencia médica para el motorista, un hombre de unos 30 años. Además, los sanitarios también han atendido a una mujer de 70 años de edad, que presentaba una crisis de ansiedad.