Silotagus se interesa por Zaldesa y las futuras conexiones ferroviarias con los puertos portugueses

La empresa portuguesa Silotagus, especializada en la descarga y almacenamiento de graneles sólidos alimentarios, ha visitado esta semana las instalaciones de Zaldesa para conocer de primera mano el desarrollo de la Plataforma Logística Intermodal de Salamanca y sus posibilidades de conexión con los principales puertos portugueses.

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La compañía, participada al 100% por la Administración del Puerto de Lisboa y con actividad principalmente en la Terminal de Beato, ha mostrado especial interés por las nuevas conexiones intermodales previstas con Portugal en el marco del Corredor Atlántico y por el papel que Zaldesa puede desempeñar como nodo logístico estratégico.

La empresa portuguesa ha mantenido un encuentro con el concejal de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, y el gerente de Zaldesa, Pablo Hoya. La reunión ha servido para analizar posibles vías de colaboración relacionadas con la logística alimentaria, la distribución de mercancías y el transporte ferroviario de graneles sólidos alimentarios.

En el encuentro también ha participado un representante de Tracción Rail, dentro del análisis de las posibilidades que ofrece el ferrocarril para mejorar la conexión de Salamanca con otros puntos de la Península y, especialmente, con los puertos portugueses.

Durante la visita, los representantes de Silotagus han conocido el modelo de gestión de Zaldesa y su capacidad para facilitar los flujos de mercancías entre operadores nacionales e internacionales.

Silotagus desarrolla su actividad bajo estándares de seguridad alimentaria y eficiencia logística y cuenta con una capacidad global de almacenamiento de 340.000 toneladas.

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