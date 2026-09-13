El VIII Asalto a las Raposeras agradece y resalta el trabajo de sus colaboradores y voluntarios

La VIII edición del Asalto a las Raposeras no habría sido posible sin el trabajo y la implicación de un amplio equipo de colaboradores y voluntarios que, durante los preparativos y el desarrollo de la prueba, estuvieron al pie del cañón para garantizar que todo saliera adelante.

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Desde la organización han querido trasladar su agradecimiento a todas las personas que aportaron su tiempo, esfuerzo y dedicación, destacando especialmente su disposición para echar una mano en cada momento y contribuir al buen desarrollo del evento.

Los voluntarios y colaboradores desempeñaron un papel fundamental desde los primeros preparativos hasta los últimos, convirtiéndose en una pieza imprescindible.