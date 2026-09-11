Carbajosa celebra la Semana Europea de la Movilidad con actividades para todas las edades

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, a través de la Concejalía de Medioambiente y en colaboración con los programas municipales Ciudad de los Niños y Cibercarba, celebrará la Semana Europea de la Movilidad con una programación que combina actividades educativas, deportivas, lúdicas y de concienciación dirigidas a vecinos de todas las edades.

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El objetivo de esta iniciativa es concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios de la movilidad sostenible, fomentar los desplazamientos activos y saludables y promover el uso seguro de los espacios públicos y de los nuevos medios de transporte urbano.

La programación arrancará el 14 de septiembre con una de las actividades que mayor aceptación tiene entre los escolares: el sellado de pasaportes por acudir andando al colegio. Hasta el 18 de septiembre, a partir de las 8:40 horas, personal municipal estará presente en los puntos de inicio de las rutas escolares para certificar la participación de los alumnos. La iniciativa busca incentivar que los niños incorporen los desplazamientos a pie como una alternativa saludable y sostenible y se repetirá al comienzo de cada trimestre.

Entre el 16 y el 22 de septiembre, los alumnos de 3º a 6º de Primaria, en horario lectivo, participarán además en un circuito de educación vial con karts de pedales. La actividad contará con el apoyo y supervisión de la Policía Local y permitirá a los escolares aprender de una forma práctica las principales normas de circulación.

Radio, deporte y movilidad en una programación para todas las edades El miércoles 16 de septiembre, a las 18:30 horas, el Centro Cultural acogerá la emisión en directo del programa de radio “¡La movilidad no tiene edad!”, organizado íntegramente por el programa juvenil Cibercarba. El espacio contará también con la participación de tres deportistas de diferentes generaciones.

Uno de los principales puntos de la programación será la Feria de la Movilidad, que se celebrará el viernes 18 de septiembre en el Recinto Ferial. La jornada reunirá diferentes propuestas educativas y de ocio.

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Entre ellas se encuentra el espacio dedicado a la seguridad de los vehículos de movilidad personal, bajo el lema “¡No te la juegues con tu Patinete!”, en el que Patinete Charro ofrecerá información sobre la nueva normativa vigente y resolverá las dudas de los usuarios.

La feria también contará con una exposición de vehículos sostenibles a cargo del Grupo Nani, talleres tecnológicos de Lego, un circuito de Mini Quads y el tradicional circuito libre de karts a pedales.

La actividad física tendrá igualmente un papel protagonista con una sesión de Zumba. Además, se celebrará una ruleta de premios destinada a los alumnos que hayan participado durante la semana en la iniciativa de acudir andando al colegio.

Paseo saludable y gran exhibición de Biketrial La Semana Europea de la Movilidad concluirá el martes 22 de septiembre con dos grandes propuestas.

A las 9:30 horas tendrá lugar el tradicional paseo a Salamanca, con salida desde la Plaza Mayor de Carbajosa. A la vuelta, los participantes podrán disfrutar de un desayuno saludable.

Por la tarde, a las 18:00 horas, el protagonismo se trasladará al pumptrack municipal, donde se celebrará una gran quedada para usuarios de BMX, patines y patinetes. La convocatoria estará marcada por el lema “¡VEN con tu Casco!”, haciendo hincapié en la importancia de utilizar este elemento de protección.

La jornada contará además con una exhibición de Pablo Bravo, varias veces campeón de Biketrial, que ofrecerá una demostración sobre ruedas.