Santa Marta amplía el riego del parterre de la avenida de Madrid

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha ampliado el sector de riego del parterre central situado en el cruce de la avenida de Madrid con Prado de los Guzmanes para mejorar la cobertura de las zonas verdes.

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Los trabajos han incluido la instalación de nuevos aspersores, tuberías, electroválvulas, arquetas, llaves de corte y programadores, además de la sustitución de los difusores que se encontraban en mal estado.

La concejala de Parques y Jardines, Marta Labrador, ha explicado que se ha dividido el sector de riego y cambiado el programador a dos estaciones para garantizar que el agua llegue a todos los difusores.