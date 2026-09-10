Renovado el pavimento de la pista multideporte de Carbajosa de la Sagrada

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha acometido las obras de la pista multideporte del pabellón situado en el Complejo Deportivo, una actuación que se ha realizado en los 1.200 metros cuadrados del pavimento, invirtiendo un total de 17.496,60 euros.

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Según ha explicado el propio consistorio, primero se ha realizado un lijado mecánico, despuçes se han realizado tareas de aspiración, se ha limpiado el pavimento, se han aplicado dos capas de revestimiento acrílico en emulsión acuosa con cargas micronizadas, aplicando un total de 700 gramos por metro cuadrado.

Asimismo, también se ha realizado un lijado intermedio para así obtener una superficie final continua, regular y totalmente homogénea. Con todo esto, se ha conseguido un acabado en tonos azul claro y azul oscuro. Por último, como es lógico en este tipo de superficies, se han marcado las distintas líneas de cara a las disciplinas deportivas.

Así pues, habrá un campo de fútbol sala, dos campos de baloncesto y otras dos áreas de minibasket, y tres pistas de voleybol, delimitando dos campos estándar y uno de minivoleibol.