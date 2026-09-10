Aldeatejada destina 5.000 euros para ayudar a sus vecinos a disfrutar de las piscinas

El verano también puede ser una cuestión de bolsillo. Para que el precio no sea un obstáculo a la hora de disfrutar de las piscinas municipales, el Ayuntamiento de Aldeatejada ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas con una partida de 5.000 euros.

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La ayuda será del 20% del importe abonado por los abonos individuales y familiares de temporada, tanto para mayores como para menores de 14 años.

La convocatoria presta especial atención a las personas con discapacidad. Quienes acrediten un grado de entre el 33% y menos del 65% recibirán una subvención del 25% del abono individual. Para quienes tengan una discapacidad igual o superior al 65%, la ayuda alcanzará el 50% y se extenderá también a un acompañante.