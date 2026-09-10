Santa Marta vuelve a llenar sus tardes de diferentes actividades

Cuando llegue octubre, las salas del Edificio Sociocultural de Santa Marta de Tormes volverán a llenarse de movimiento. Habrá quien llegue dispuesto a estirar sobre una esterilla, quien prefiera aprender unos pasos de tango y quien se siente con sus agujas para continuar una labor de ganchillo. También habrá tiempo para los idiomas, la danza o simplemente para compartir un rato con otros vecinos.

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Así comienza el nuevo curso de actividades permanentes del Ayuntamiento, que arrancará el 1 de octubre con cerca de 50 propuestas dirigidas principalmente a la población adulta.

Pilates, yoga, zumba, taichí, gimnasia de mantenimiento, costura, scrapbooking, batucada, bailes latinos, danza oriental, tango o clases de inglés y francés forman parte de una programación que cada año reúne a más de 800 vecinos.

Las inscripciones podrán realizarse del 14 al 18 de septiembre, de 9:30 a 12:00 horas, con un horario especial el lunes 14, de 17:00 a 19:00 horas. Los admitidos se conocerán entre el 21 y el 25 de septiembre, con preferencia para las personas empadronadas en Santa Marta.

Además, desde el 11 de septiembre, todos los viernes a las 19:30 horas, el Edificio Sociocultural acogerá sesiones de baile abiertas a todas las edades y sin inscripción previa.