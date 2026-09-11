Santa Marta acoge ‘NOS-OTROS’, la exposición de 360 retratos de maniquíes

La Sala Tragaluz de Santa Marta de Tormes acoge la exposición ‘NOS-OTROS’, del fotógrafo salmantino Victorino García Calderón. La muestra, comisariada por José Fuentes, reúne 360 fotografías de maniquíes tomadas por el artista durante tres décadas.

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Las imágenes fueron realizadas en distintos países de Europa, Asia y África, como España, Francia, Portugal, Marruecos o Turquía. García Calderón muestra cómo estas figuras mantienen características similares pese a encontrarse en lugares y culturas diferentes.

El fotógrafo ha organizado los retratos desde niños y bebés hasta hombres y mujeres adultos, incluyendo también figuras andróginas. Uno de los elementos principales de la exposición es la mirada de los maniquíes, con la que el artista busca que parezcan cobrar vida y que el visitante se sienta observado.