Santa Marta acoge ‘NOS-OTROS’, la exposición de 360 retratos de maniquíes

La Sala Tragaluz de Santa Marta de Tormes acoge la exposición ‘NOS-OTROS’, del fotógrafo salmantino Victorino García Calderón. La muestra, comisariada por José Fuentes, reúne 360 fotografías de maniquíes tomadas por el artista durante tres décadas.
Las imágenes fueron realizadas en distintos países de Europa, Asia y África, como España, Francia, Portugal, Marruecos o Turquía. García Calderón muestra cómo estas figuras mantienen características similares pese a encontrarse en lugares y culturas diferentes.
El fotógrafo ha organizado los retratos desde niños y bebés hasta hombres y mujeres adultos, incluyendo también figuras andróginas. Uno de los elementos principales de la exposición es la mirada de los maniquíes, con la que el artista busca que parezcan cobrar vida y que el visitante se sienta observado.
La exposición estará abierta hasta el 30 de noviembre en la Sala Tragaluz del Edificio Sociocultural de Santa Marta. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas. A partir del 1 de octubre también abrirá por las tardes, de 17:00 a 22:00 horas.