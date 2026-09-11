Santa Marta renueva con un mural de dinosaurios uno de sus parques infantiles

El parque infantil del paseo Alcalde José Sánchez, en Santa Marta de Tormes, luce una nueva imagen gracias a un mural de gran formato inspirado en dinosaurios. La obra ha sido realizada por el artista local Rober Bece.

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El antiguo mural se encontraba deteriorado, por lo que se ha aprovechado la actuación para sustituirlo por una nueva pintura que encaja con los juegos del parque, también ambientados en el mundo de los dinosaurios.