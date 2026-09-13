Santa Marta de Tormes se vuelca con la Semana Europea de la Movilidad bajo el lema "Movilidad para todas las personas"

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha presentado su programación oficial para la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre. Con una propuesta que pone el foco especialmente en los niños y los jóvenes, pero abierta a toda la ciudadanía, el Consistorio busca fomentar hábitos de desplazamiento más saludables, seguros y respetuosos con el entorno.

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Las actividades arrancarán el miércoles 16 de septiembre con dos citas iniciales a las 10:30 horas: por un lado, la caminata "Camina por tu ciudad", que partirá del Edificio Sociocultural hasta el Centro de Interpretación Isla del Soto bajo el lema "Cada paso suma, cada kilómetro cuenta" y que concluirá con un desayuno saludable y por otro, el Peque Circuito de la Movilidad en la plaza Profesor Enrique Tierno Galván, dirigido al público escolar.

La agenda continuará con propuestas lúdicas y educativas en el Parque del Paseo Alcalde José Sánchez, como "Cuentos sobre ruedas", "Caritas en movimiento" y "Pasitos con ritmo", así como talleres prácticos de seguridad vial como "Conduce con sentido" en la plaza de España, que incluirá un simulador de vuelco y gafas de simulación de fatiga, alcoholemia y drogas para los institutos. El programa se completa con "Karts y seguridad vial", "El reto de las dos ruedas, misión bicicleta" en los colegios y un concurso de dibujo escolar.