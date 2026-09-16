Más de cien personas disfrutan del paseo saludable en Santa Marta

Más de un centenar de personas han participado en el paseo saludable organizado por el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, a través de la concejalía de Fomento, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Una actividad que ha servido para abrir la programación prevista durante estos días y concienciar sobre la importancia de incorporar hábitos saludables y formas de movilidad activa a la vida cotidiana.

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Mayores del municipio y miembros de las asociaciones Asprodes y El Telar se han sumado a este recorrido que, además de fomentar la actividad física, ha permitido disfrutar de algunos de los principales espacios naturales y culturales de Santa Marta.

El paseo ha arrancado en el Edificio Sociocultural para continuar por la avenida de Madrid y el paseo Francisco Bernis. Desde allí, los participantes han cruzado hasta la Isla a través de la pasarela de La Serna, finalizando el recorrido en la Isla del Soto, uno de los principales espacios naturales y de ocio del municipio.

A su llegada, el Ayuntamiento ha ofrecido a todos los participantes un desayuno saludable compuesto por una tostada con tomate y aceite, una manzana y agua, como complemento a una jornada centrada en la actividad física y los hábitos beneficiosos para la salud.

Este paseo saludable levanta el telón de la programación organizada en Santa Marta con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que busca sensibilizar a los vecinos sobre los beneficios de desplazarse de una manera más activa y sostenible y aprovechar los espacios del municipio para caminar, hacer ejercicio y disfrutar del entorno.

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