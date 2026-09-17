Cabrerizos acoge su III Marcha Contra el Cáncer este domingo 20 de septiembre

Cabrerizos vivirá este domingo una jornada solidaria en la que pueden participar todos los vecinos de la localidad y quienes quieran acercarse hasta el municipio por una buena causa. Así, este domingo 20 de septiembre celebrará su III Marcha Contra el Cáncer, una iniciativa organizada por la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la que colabora el Ayuntamiento de la localidad.

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El evento combina deporte, concienciación comunitaria y convivencia ciudadana para recaudar fondos destinados a la investigación científica y el apoyo a pacientes y familiares. El programa comienza a las 11.00 horas con la salida de la marcha desde la Plaza Mayor del municipio con un recorrido por las calles de la localidad.

Al finalizar la marcha, la jornada continuará a las 14:30 horas en el Parque de La Cruz con una paella popular de convivencia. Para asistir a la comida será imprescindible presentar el ticket de inscripción.