Villamayor ofrece un nuevo curso gratuito para aprender a utilizar las aplicaciones imprescindibles del teléfono móvil

El Ayuntamiento de Villamayor, en colaboración con el programa CyL Digital de la Junta de Castilla y León, pone en marcha el curso gratuito «Apps imprescindibles para tu móvil», una nueva actividad formativa destinada a mejorar las competencias digitales de los vecinos y facilitar el uso cotidiano de las aplicaciones más útiles de los teléfonos móviles.

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El curso se celebrará los días 28, 29 y 30 de septiembre, en horario de 10:00 a 12:30 horas, y tendrá carácter totalmente presencial y gratuito. Las sesiones se impartirán en el Aula Digital Municipal situada en el edificio de cultura Antonio Gamoneda, junto a la Biblioteca Municipal de Villamayor.

La formación está abierta a personas de todas las edades, aunque resultará especialmente útil para quienes todavía no están familiarizados con el manejo de aplicaciones móviles o necesitan adquirir mayor seguridad y autonomía en el uso diario de las nuevas tecnologías.

Durante las sesiones, los participantes podrán conocer distintas aplicaciones imprescindibles para el teléfono móvil y aprender a utilizarlas de una manera práctica, sencilla y adaptada a sus necesidades. El objetivo es ayudar a los vecinos a desenvolverse con mayor facilidad en un entorno cada vez más digital, resolver sus dudas y aprovechar las posibilidades que ofrecen estos dispositivos en la vida cotidiana.

El Ayuntamiento anima especialmente a las personas mayores y a quienes encuentran mayores dificultades en el uso de teléfonos inteligentes y aplicaciones digitales a inscribirse en esta iniciativa. No es necesario contar con conocimientos avanzados, ya que el curso está pensado precisamente para aprender desde un nivel accesible y avanzar de manera acompañada.

Las personas interesadas pueden informarse y formalizar su inscripción a través de las siguientes vías:

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Página web: www.cyldigital.es.

Correo electrónico: ayuda@cyldigital.es.

Teléfono gratuito de CyL Digital: 900 909 752.

Área de Acción Social del Ayuntamiento de Villamayor, situada en la calle Oro, número 6, primera planta, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Teléfono municipal de información: 639 152 645. Desde el Ayuntamiento de Villamayor se recomienda realizar la inscripción con antelación para asegurar la participación en el curso.

El Aula Digital Municipal lleva más de dos años funcionando como un espacio estable de formación, aprendizaje y acercamiento de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. Durante este tiempo ha acogido diferentes cursos y actividades dirigidos a reducir la brecha digital y garantizar que ningún vecino quede al margen de los nuevos medios de comunicación, información y realización de gestiones.

Con esta nueva propuesta, el Ayuntamiento de Villamayor mantiene su compromiso con una formación digital accesible, cercana y útil, ofreciendo a los vecinos recursos gratuitos para adquirir conocimientos que ya resultan esenciales en numerosos ámbitos de la vida diaria.