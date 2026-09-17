Aldeatejada ayudará a 130 familias con los gastos de material escolar

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para material escolar, a la que las familias podrán acogerse hasta el próximo 16 de octubre a través de la sede electrónica o de la página web municipal.

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El Consistorio mantiene este año una partida de 10.000 euros, con la que prevé llegar a unas 130 familias del municipio. Por segundo año consecutivo, las ayudas se extienden tanto a alumnos de Educación Primaria como de Educación Secundaria Obligatoria, con una cuantía máxima de 75 euros por niño.

La subvención cubre material necesario para el desarrollo de la actividad escolar, como cuadernos, bolígrafos, mochilas, calculadoras, gomas de borrar, grapadoras, estuches o pegamento, entre otros productos.

Quedan fuera de estas ayudas los uniformes, la ropa y el calzado, así como el material electrónico, los libros de texto y el material deportivo.

La concejala de Educación, Soraya San Juan, ha explicado que el Ayuntamiento ha decidido mantener la partida de 10.000 euros después de comprobar que en las convocatorias anteriores se pudo atender a las familias que cumplían los requisitos. El pasado año, además, la cuantía aumentó de 8.000 a 10.000 euros y se amplió la ayuda a los estudiantes de Secundaria.

Ayudas en función de la renta La concesión de las ayudas estará condicionada a la renta de la unidad familiar. Los límites establecidos varían en función del número de miembros de la familia y toman como referencia el Salario Mínimo Interprofesional.

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