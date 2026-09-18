Santa Marta renueva el parque infantil de la Plaza de Castilla y León

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha iniciado los trabajos de acondicionamiento y mejora del parque infantil que se encuentra en la plaza Castilla y León. Una actuación que supone una inversión total de 20.146 euros que se sufragarán con cargo al Plan de Apoyo Municipal de la Diputación.

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En concreto, los operarios han procedido a desinstalar el juego que presidía este espacio para reacondicionarlo y trasladarlo a otro parque municipal, mientras que en esta plaza se ha instalado un nuevo juego modular de mayores dimensiones.

En la zona central donde se ha ubicado el nuevo equipamiento, se reacondicionarán las losetas de caucho y se aumentará la superficie con pavimento continuo de seguridad. Por otro lado, el Ayuntamiento instalará más metros de la valla de madera existente completando el perímetro del parque.

Como recordó la concejal de Obras, Parque y Jardines, Marta Labrador, “el año pasado ya trabajamos en este mismo parque retirando la antigua valla metálica que producía molestias a los vecinos por el ruido del choque de los balones, además de instalar cuatro juegos nuevos. Las actuaciones en los parques infantiles son constantes ya que son espacios que, a lo largo del año cuentan con muchos usuarios, algo que, como es normal, acelera el deterioro”.