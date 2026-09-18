Santa Marta organiza una noche de observación de la luna en la Isla del Soto

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha organizado para este sábado una nueva velada astronómica en la Isla del Soto. La velada coincide con la celebración de la ‘Noche Internacional de la Observación de la Luna’ y se espera una noche despejada, con lo que la visibilidad será buena si las condiciones climatológicas no varían.

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El concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, ha recordado que “estas experiencias reflejan la apuesta de Santa Marta de Tormes por un turismo sostenible y cultural que une arte, naturaleza y ciencia, y que deja huella en quienes visitan el municipio”.

La actividad dará comienzo a partir de las 21,00h en el espacio situado junto al Centro de Interpretación de la isla. La duración prevista será de aproximadamente una hora y media, periodo en el que los visitantes tendrán oportunidad de conocer con más detalle los conceptos astronómicos, además de realizar la observación astronómica del cielo mediante telescopios.

Quienes se acerquen a la isla también tendrán oportunidad de aprender a reconocer algunas constelaciones. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Santa Marta ha organizado ya otras jornadas astronómicas en este espacio natural en meses pasados y continuará con otras dos sesiones a lo largo del mes de octubre.

Esta actividad está enmarcada en la propuesta los ‘Caminos hacia el cielo’, que el Consistorio santamartino presentó en Madrid en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), bajo el lema ‘Santa Marta Sorprende’, ofreciendo una propuesta diseñada para emocionar y conectar con los visitantes a través de experiencias que integran naturaleza y arte de forma innovadora y sostenible, con especial atención al público familiar.