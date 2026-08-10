Comienza la renovación de los campos de fútbol ‘Neme’ y Ángel Pérez Huerta

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado las obras de renovación y mejora en dos

instalaciones deportivas fundamentales para la ciudad: los campos de fútbol municipales Nemesio

Martín ‘Neme’ y Ángel Pérez Huerta. El inicio simultáneo de ambos proyectos supone un avance

decisivo en el acondicionamiento de los equipamientos deportivos municipales, con

intervenciones que permitirán mejorar la seguridad, la accesibilidad, la funcionalidad y la calidad

de uso para clubes, deportistas y familias. Ambas actuaciones suman una inversión municipal

superior a 1,4 millones de euros: 499.944.85 euros para el Ángel Pérez Huerta y 907.289,58

euros en el caso del ‘Neme’.

Publicidad Publicidad

Las obras del campo de fútbol del ‘Neme’ han comenzado con la ejecución del muro de

contención, una actuación imprescindible para la posterior ampliación del recinto deportivo. Esta

ampliación será posible gracias a la cesión realizada por la Universidad de Salamanca, que ha

puesto a disposición del Ayuntamiento un terreno de 380 metros cuadrados perteneciente a la

parcela de la Residencia Colegio Mayor San Bartolomé. Esta ampliación permitirá ajustar las

dimensiones del terreno de juego y su entorno a los requisitos establecidos para la categoría

Regional, posibilitando la celebración de partidos oficiales en esta instalación municipal.

Tras la construcción del muro de contención, se desarrollará la ampliación del campo y la

renovación completa del terreno de juego. El césped artificial actual será retirado y sustituido por un sistema de última generación, diseñado para ofrecer mayor capacidad de drenaje, mejor

absorción de impactos y una durabilidad superior, cumpliendo los estándares de homologación

federativa. El vallado perimetral será completamente renovado e incorporará malla parabalones,

un elemento técnico que evita la salida del balón fuera del recinto y mejora la seguridad de

jugadores y espectadores.

El edificio de vestuarios será ampliado para contar con cuatro vestuarios completos, además

del específico para árbitros, lo que permitirá una mejor operatividad en jornadas con varios

equipos, torneos o competiciones simultáneas. También se ejecutarán mejoras en la red de

saneamiento y drenaje, se adecuarán los accesos, se renovará la iluminación perimetral y se

actualizarán elementos auxiliares como banquillos, señalética y zonas de seguridad.

Campos en el Ángel Pérez Huerta De forma paralela, han comenzado también las obras en el campo de fútbol norte y en

diferentes espacios del Ángel Pérez Huerta. El proyecto contempla una intervención integral que

abarca la renovación del terreno de juego, la mejora de las zonas de uso público y la actualización

de los edificios auxiliares.

En el campo de fútbol norte se retirará el césped artificial existente y se reparará la base

asfáltica mediante la aplicación de imprimaciones y riegos de adherencia. El sistema de drenaje

será sometido a una limpieza integral con agua a presión para asegurar su óptimo

funcionamiento. Sobre esta base se instalará un nuevo césped artificial homologado con

certificaciones FIFA Quality y FIFA Quality Pro, lo que permitirá cumplir los estándares

internacionales de calidad y seguridad.

Publicidad Publicidad

La iluminación del campo será completamente renovada mediante la instalación de dieciséis

proyectores LED de alta eficiencia, distribuidos estratégicamente en los mástiles existentes. Se

repararán y esmaltarán los pasamanos de la barandilla perimetral, las porterías y las verjas, y se

instalarán cuatro parabalones en las esquinas, concebidos además como soporte publicitario. El

acceso al campo será remodelado mediante la ejecución de una plataforma horizontal al nivel de

la acera, que permitirá su uso como zona de calentamiento previo por parte de los equipos. Para

ello se construirán muros de hormigón armado en forma de U, se ejecutará un relleno con sistema

de drenaje y capas de zahorra y aglomerado, y se instalará un acabado final en césped artificial. El perímetro se protegerá con una barandilla metálica y se dispondrá una rampa accesible en la

zona oeste.

En el edificio de vestuarios se esmaltarán los pilares metálicos vistos, las bajantes exteriores y

las trapas metálicas de los accesos. En el edificio de cafetería se sustituirá la cubierta por una

nueva solución con teja mixta sobre aislamiento térmico, se renovará la fachada mediante

revestimientos y pintura de acabado rugoso, se instalará un zócalo de granito y se actualizará la

iluminación exterior con luminarias de encendido automático.