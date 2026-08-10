Abiertas las inscripciones para el Trofeo Asafusa de fútbol sala

Asafusa organiza un año más el Trofeo de Fútbol Sala Virgen de la Vega. La competición alcanza vigésimo cuarta edición. Del 4 al 11 de septiembre se jugará el torneo en varios pabellones municipal de Salamanca.
El torneo contará con categorías masculina y femenina.
En la categoría masculina, la participación estará limitada a un máximo de 8 equipos, por lo que se recomienda formalizar la inscripción lo antes posible para garantizar la plaza.
El plazo máximo de inscripción de equipos será el 31 de agosto o bien hasta completar el formato en cupo de equipos del torneo. Asafusa anunciará en sus redes sociales, cuando esté completado el cupo de equipos, que se establecen en el sistema de competición, dada la duración del torneo.