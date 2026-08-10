Abiertas las inscripciones para el Trofeo Asafusa de fútbol sala

Asafusa organiza un año más el Trofeo de Fútbol Sala Virgen de la Vega. La competición alcanza vigésimo cuarta edición. Del 4 al 11 de septiembre se jugará el torneo en varios pabellones municipal de Salamanca.

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El torneo contará con categorías masculina y femenina.

En la categoría masculina, la participación estará limitada a un máximo de 8 equipos, por lo que se recomienda formalizar la inscripción lo antes posible para garantizar la plaza.