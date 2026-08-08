Una versión muy pobre de Unionistas cayó por 2-0 ante el Real Ávila. Los locales fueron muy superiores al equipo de Javi Medina, que no pudo contar con Ramiro, Luis Alcalde, Hugo de Bustos ni Dani González.

El once titular de Unionistas estuvo formado por Bernad en portería; Morer, Fortes, Mikel Serrano y Gorka Rivera en defensa; Alex Gil, Juanma y De la Nava en la medular; y con Cañedo, Josito y Kylian en ataque.

Desde el principio se vio un Unionistas lento, tedioso y aburrido. Y sin profundidad, claro esta. El Real Ávila entendió mucho mejor dónde dañar a su rival y forzó a tres grandes parada de Bernad. Sin embargo, los encarnados se marchaban por delante al descanso con un buen zapatazo de Molina desde fuera del área (1-0). La única ocasión salmantina, en un disparo desde la frontal de Óscar Cañedo.

La segunda parte fue igual de lamentable que la primera. Ni un ápice de ganas, juego e intensidad. Álvaro Gómez falló un gol a puerta vacía que era el 1-1.

Pero todos los focos del choque fueron para Bless. El centrocampista local se comió a los once futbolistas de Unionistas y fue el absoluto dominador del partido.

En los compases finales, el Real Ávila sentenció el choque con el 2-0 definitivo de Sarr. Hugo Martín chutó al larguero en el descuento; fue un espejismo de un desconocido Unionistas.