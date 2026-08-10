Condenado a 22 meses de prisión por provocar un incendio forestal en La Fregeneda

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un hombre por un delito de incendio forestal cometido por imprudencia grave tras provocar un fuego que arrasó 4,24 hectáreas de arbolado en La Fregeneda en julio de 2024. El condenado deberá abonar además 61.580 euros a la Junta de Castilla y León por los gastos de extinción.

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Los hechos se remontan al 4 de julio de 2024, cuando el acusado realizó sobre las 13:58 horas una quema de pasto junto a su vivienda, sin contar con la autorización necesaria.

Además, Castilla y León se encontraba en ese momento en época de peligro alto de incendios forestales y el espacio, dentro de la Zona de Alto Riesgo de Incendios (ZAR). Todo ello sumado a unas condiciones meteorológicas que permitieron la rápida propagación del incendio a una zona de vegetación contigua. Un cúmulo de circunstancias que llevaron a que las llamas acabaran con 4,24 hectáreas de arbolado.

Días después, la Guardia Civil señaló como investigado a un vecino de 74 años por su presunta relación con el origen del fuego.

Deberá pagar más de 61.000 euros por la extinción La Audiencia Provincial considera que los hechos son constitutivos de un delito de incendio forestal por imprudencia grave. Sin embargo, se tuvo en cuenta el atenuante de confesión por parte del acusado, llegando las partes a alcanzar una conformidad en una audiencia preliminar.

Por ello, en vez de los dos años y medio que solicitaba la Fiscalía, la Audiencia Provincial ha impuesto la pena de un año y diez meses de prisión, así como una multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros, una cifra que supone 1.620 euros en total.

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Además de la condena penal, el acusado deberá indemnizar a la Junta de Castilla y León con 61.580,21 euros correspondientes a los gastos de extinción del incendio.