Herida una joven al ser atropellada por un turismo en Santa Marta de Tormes

A las 20:32 horas de este domingo 9 de agosto, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido una alerta por un atropello en la glorieta de San Blas de Santa Marta de Tormes.
En concreto, la afectada ha sido una mujer joven de unos 20 años de edad, que aunque está consciente, ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo.
Hasta el lugar han acudido agentes de la Policía Local de Santa Marta, que se han encargado de regular el tráfico y esclarecer los hechos con los testigos de los mismos.
Además, el Servicio de Emergencias Sanitarias - Sacyl ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender a la mujer herida. Tal y como informa el Servicio de Emergencias 1-1-2, también ha sido avisada la Guardia Civil de Tráfico.