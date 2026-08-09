A las 20:32 horas de este domingo 9 de agosto, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido una alerta por un atropello en la glorieta de San Blas de Santa Marta de Tormes.

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En concreto, la afectada ha sido una mujer joven de unos 20 años de edad, que aunque está consciente, ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo.

Herida Una Joven Al Ser Atropellada Por Un Turismo En Santa Marta De Tormes (2)

Hasta el lugar han acudido agentes de la Policía Local de Santa Marta, que se han encargado de regular el tráfico y esclarecer los hechos con los testigos de los mismos.