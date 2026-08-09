Denunciado un motorista en Salamanca tras dar positivo en drogas y circular sin ITV ni seguro

La Policía ha denunciado a un motorista en Salamanca después de detectar varias infracciones durante un control.

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Los hechos tuvieron lugar a las 23:55 horas en la confluencia de las calles María Auxiliadora y Eras, donde los agentes observaron cómo el conductor de una motocicleta realizaba un giro a la izquierda prohibido, atravesando una línea continua.

Tras darle el alto y realizar las comprobaciones pertinentes, el conductor dio positivo en drogas. Además, los agentes comprobaron que la motocicleta no disponía de la ITV en vigor y carecía de seguro obligatorio.