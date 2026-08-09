Hallan muerto a un hombre de unos 40 años en una fuente de la avenida de La Merced de Salamanca

Un hombre de unos 40 años ha sido localizado fallecido esta mañana en una fuente situada en la avenida de La Merced de Salamanca, a la altura del parque municipal de Bomberos.

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El aviso se recibió a las 08:03 horas, cuando se alertó de la presencia de una persona inconsciente y parcialmente sumergida en el interior de una fuente.

Hasta el lugar fueron avisados efectivos de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó medios sanitarios hasta el punto.

A su llegada, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento del varón, de aproximadamente 40 años.