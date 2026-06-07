El suceso se registró a las 06:41 horas y movilizó a Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios

Un joven de unos 20 años ha resultado herido en la cara tras sufrir una agresión en la Plaza de la Reina, a primera hora de la mañana de este domingo.

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El suceso se ha producido a las 06:41 horas, cuando se solicitó asistencia sanitaria para el joven, que presentaba golpes en la cara y sangrado por una ceja y la nariz, aunque se encontraba consciente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.

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