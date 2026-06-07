Un joven de unos 20 años ha resultado herido en la cara tras sufrir una agresión en la Plaza de la Reina, a primera hora de la mañana de este domingo.
El suceso se ha producido a las 06:41 horas, cuando se solicitó asistencia sanitaria para el joven, que presentaba golpes en la cara y sangrado por una ceja y la nariz, aunque se encontraba consciente.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.
El herido fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital de Salamanca.